「韓國瑜很怕被做掉」　黃暐瀚：最好的防守就是進攻！





▲韓國瑜凱道造勢大會。（圖／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

針對高雄市長韓國瑜要參加8日在花蓮舉辦的「前進東台灣‧全民花蓮見」挺韓大會師，資深媒體人黃暐瀚3日認為，「不妥、不宜、不該」，引發網友熱烈討論。事隔2天，黃暐瀚補充道，自己能理解韓國瑜為什麼會有此舉動，因為對方很害怕被做掉。

「凱道過後，花蓮三不！」黃暐瀚3日在臉書上表示，自己進入新聞圈即將滿20年，認為韓國瑜在凱道造勢之後，還有花蓮，「坦白說我覺得『不妥、不宜、不該』」，因為這樣密集造勢，消耗能量太大了。

黃暐瀚的言論引發網友熱烈討論後，4日把這「三不」多增加了「一沒有」，「沒有人在初選辦造勢大會、沒有人敢這樣辦造勢大會，沒有人願意這樣辦造勢大會。既然別人都沒有，或許也未必需要擔心，或許這是藍海；或許，這就是韓國瑜的與眾不同。」

到了5日，黃暐瀚在《POP撞新聞》中提到，「韓國瑜很怕！」講直接一點，「他（韓國瑜）很怕在初選過程中有蹊蹺。簡單把話講白，初選會不會被民調給做掉？所以他別無他法了啦！簡單來講，最好的防守就是進攻，我理解啦！只是站在政治記者的立場去看，會有消耗（能量）。」

黃暐瀚說，顯然韓國瑜決定一路往前衝的理由，是因為韓國瑜自身認為，這場初選唯有繼續跑、跑不停，才有辦法。