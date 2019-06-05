端午節前郭台銘與銀髮族「划龍舟」　將以頂埔里為「示範幸福生活園區」



▲郭台銘前往新北土城頂埔里銀髮族俱樂部參加端午活動。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／新北報導

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘今（5）日前往新北土城頂埔里銀髮族俱樂部參加端午活動，與當地的年長著們一同玩「划龍舟」遊戲並餐敘。對於記者詢問是否搶長者選票？郭台銘表示，我們家裡的都有長者，家有一老如有一寶，我們跟地方銀髮族一起辦活動很多年了，對社區經營、慕親鄰里的活動是每年端午節前夕都有的。他更表示，當選後要以頂埔里為「示範幸福生活園區」，讓年輕人有工作、買得起房子，也讓長者安心養老。

郭台銘今日不但與長者一起玩遊戲，還用閩南語致詞表示，大家都知道他的創業故事，20幾年前他就投資土城這個地方當作鴻海的基地，未來如果他當選後，他認為土城可以改造一下。



▲郭台銘與新北土城頂埔里銀髮族一起玩「划龍舟」遊戲。（圖／記者劉姵呈攝）

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郭台銘說，他想跟頂埔里里長合作，頂埔里一共有5,330餘人，未來如果他當選，希望可以以頂埔里為「示範幸福生活園區」，也實踐當初他講的「工程師有其屋」計畫，找出土地蓋國民住宅，像新加坡一樣，幫助年輕人工作幾年就有房子住，長者也得以安養快樂、好好抱孫子就好。

郭台銘午餐前帶著媒體到一旁的清水祖師廟參拜，午餐後也安排帶著媒體，到一旁的鴻海工廠突襲檢查，他強調媒體可以詢問所有員工薪資待遇以及檢查餐廳伙食吃得怎樣，是不是想像中那樣。