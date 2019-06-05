「散戶最喜歡的股票」台積電通過配息8元、明年配息10元起跳

▲台積電董事長劉德音。（圖／資料照）

記者周康玉／新竹報導

台積電今（5）日舉行股東會，通過去年度財報與盈餘分派案，配息現金股利8元。台積電財務長何麗梅表示，明年全年配息一定不會少於10元。

會議並通過獨董補選案，摩西‧蓋弗瑞洛夫擔任新任獨董。摩西‧蓋弗瑞洛夫是台積電現任薪酬委員會委員，同時也是賽靈思前任執行長，擁有多年半導體管理經驗。

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台積電去（2018）年業績再創新高，營收破兆、達1.03兆，稅後淨利為3511億元，全年EPS約為13.54元，營收、獲利均創下歷史新高。

由於台積電2月通過「每季配息」，今年7月除了獲得每股8元現金股利外，第4季再配每股2元現金股利，如果投資人繼續持股至第4季，總計今年每股可獲得10元現金股利。

在此議案中，一名小股東提議可不可以多配一點？且質疑因為台積電的外資持股比重高達8成，配息都被外資賺走了。

何麗梅說明，過去六個月跟董事會都有多次討論，決議現金股利以自由現金流量的70%為原則，這此股東會也會對於配息政策修改章程。

何麗梅表示，今年七月會發放去年整年股利，且今年第4季會再發兩元現金股利，今年是交接期間，明年以後就是每季都會發放。

何麗梅強調，公司對股利政策希望是穩定，不要上上下下，明年整年的現金股利不會低於今年整年，也就是10元以上。

對外資持股比重高，何麗梅特別澄清，因為台積電是台灣上市公司中股本最大的，看比例不準，換算下來，散戶金額規模是所有上市公司最大的，台積電是散戶最喜歡的股票。