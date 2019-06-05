陸恐啟動報復行動　庫克：不會將蘋果視為貿易戰目標

▲蘋果執行長庫克表示，中國大陸尚未視蘋果為貿易戰目標，他也不預期會如此。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

許多分析師指出，隨著中美貿易戰情勢愈趨緊張，依靠中國大陸實現增長的美國企業正面臨著成為制裁目標的風險，其中又以蘋果首當其衝。不過該公司執行長庫克卻認為，中國大陸不會針對蘋果。

美國總統川普日前將中國大陸智慧型手機製造商華為列入出口管制黑名單，同時也威脅要對中國大陸其他科技公司下達禁令，外媒普遍認為，此舉可能引發中國大陸對美國企業的報復行動，而其中最明顯的目標便是華為智慧型手機的競爭對手蘋果。不過庫克（Tim Cook）周二（4）接受CBS News採訪時表示，目前為止中國大陸完全沒把蘋果視為貿易戰的目標，「而且，我也不認為這種情況會發生。」

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蘋果約有五分之一營收來自中國，且iPhone也於該國生產。由於消費者開始轉趨購買華為或其他當地品牌的智慧型手機，蘋果在中國大陸市場已面臨營收下滑的挫折。據維德布什證券（Wedbush Securities）分析師艾維斯（Daniel Ives）的說法，川普對華為的禁令恐使蘋果在中國大陸的iPhone銷售於未來12至18個月內損失3%至5%。

先前報導曾指出，若iPhone XS被課徵25%的關稅，售價將得調高160美元，預計將會影響售價。庫克坦言，調高售價勢必會損害銷售，但他不認為情況會演變成那樣。「我知道人們認為iPhone是在中國生產、組裝的，但事實上，iPhone無所不在。所以對iPhone課稅會傷害所有的國家，但最受傷的仍是美國。」