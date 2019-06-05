　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 找降價房 | 保險

台灣娛樂媒體5年後市場規模破6千億　OTT、遊戲新主流

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼低頭族，手機，手遊。（圖／Pexels）

▲資誠公布報告，遊戲中尤其是手機介面將會蓬勃發展（圖／Pexels、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

資誠今（5）日公布《2019全球與台灣娛樂暨媒體業展望報告》，預期2023年台灣娛樂暨媒體市場可達198億美元，換算將達到新台幣6,269多億元。其中OTT影音服務2023年市場規模將破300多億元；電玩遊戲的市場規模也將有700多億元的市場規模，堪稱是兩大主流。

2018年台灣娛樂暨媒體業市場規模約165億美元（約新台幣5,224多億）、年增3.8%，主要受網路相關及電玩遊戲產業營收成長所帶動，彌補報紙、雜誌、廣播及電視等傳統媒體持續疲弱的缺口。報告顯示，未來5年台灣的娛樂暨媒體市場可望以3.7%的年複合成長率(CAGR)，在2023年達到198億美元，約新台幣6,269多億元。其中OTT影音，CAGR為15.6%、網際網路服務市場CAGR 4.9%、網路廣告CAGR 4.2%等網路相關產業，將成為成長的主力，營收成長比重佔整體市場成長規模的80%。

請繼續往下閱讀...

電玩遊戲則是另一個貢獻營收的關鍵來源，2023年可望成長至25億美元，約新台幣791億元，CAGR達6.3%，主要成長動能來自社群和休閒遊戲，尤其是手機介面更是蓬勃，未來5年動能仍將凌駕傳統遊戲，於2023年佔整體電玩遊戲市場營收比重將達57.4%，約14億美元。

▲▼數位電視,數位匯流,有線電視,OTT（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲OTT影音將會是未來影視中一股新興勢力，使得傳統有線電視也積極借助其力量，抓住年輕族群（圖／取自免費圖庫pixabay）

台OTT今年為轉捩點　5年後市場規模達300多億元

資誠聯合會計師事務所審計服務暨影視及流行音樂產業主持會計師支秉鈞分析，台灣的OTT(over-the-top)數位影音市場和實體家庭影音市場，將於2019年來到命運的轉捩點，屆時數位影音市場營收將來到6.68億美元，超越實體家庭影音市場的6.05億美元。台灣OTT營收未來五年將以15.6%的年複合成長率，增加至2023年的11億美元，約新台幣348億元。

支秉鈞觀察，全球各國及台灣本土OTT服務業者的競爭日益激烈，部分有線電視運營商開始借助數位網路的力量，包括提供隨選視訊服務，甚至也和其他OTT平台業者合作，以吸引及留住年輕族群訂戶。

社群休閒遊戲　電玩市場的春天

由於社群和休閒遊戲(social/casual games)越來越受歡迎，台灣整體電玩市場規模，預期將從2018年的18億美元成長至2023年的25億美元，CAGR 6.3%。社群和休閒遊戲市場規模可望成長至2023年的14億美元，約新台幣ˋ443億元，CAGR 7.8%，佔整體電玩市場57.4%。相較之下，傳統電玩市場則較為平穩，可望成長至2023年的10億美元，CAGR 4.4%，佔整體電玩市場41.9%。

支秉鈞表示，現在的消費者抓緊機會，盡情享受根據個人偏好打造的專屬媒體體驗，企業必須擁抱個人化浪潮，為新興科技的到來做好準備，重新思考商業和營收模式，同時回應法規的變化，並建立消費者的信任，才能成為未來的娛樂暨媒體業贏家。

ET快訊
台電施工意外！工人誤觸高壓電「全身25% 3度燒燙傷」亡
他天天閒晃偷拍..半年檢舉西門町攤販412次！攤主還慘被索賠
14歲妹喝完珍奶便秘5天！CT一照...腸胃塞滿百顆「圓陰影
情侶騎車「後座神姿勢」！熱褲妹白皙雙腿夾整路　網看嗨：好羨慕

關鍵字：資誠,影音,媒體業,遊戲業,OTT,轉型

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

全球併購意願創10年新高　台企可瞄準歐洲

「散戶最喜歡的股票」台積電通過配息8元、明年配息10元起跳

陸恐啟動報復行動　庫克：不會將蘋果視為貿易戰目標

雲端最有錢／直播日進百萬　流浪郎翻身億萬富翁

台灣娛樂媒體5年後市場規模破6千億　OTT、遊戲新主流

郭台銘批政府對經濟變化「無作為」　要端出郭式經濟牛肉

郭台銘血壓飆高親寫32字　痛批中時是最大假韓粉、黑郭總司令部

全球併購意願創10年新高　台企可瞄準歐洲

為台灣找出路！　11日郭台銘與大師對談中美貿易戰

影／華為禁令延燒...劉德音親證實：商務部沒找我們喝咖啡

楊丞琳生日會要考試！　3分30秒作答..全場一片靜默XD

賀一航「完全不知道自己會死」　白冰冰說到一半痛哭：入院才5天！

糗大！他瞞孕妻帶小三出國被抓包 行李「塞滿情趣內衣」遭岳母痛打

余天悲痛：最後一面都沒見到　賀一航病逝「好友一個一個走了」

用吸的剉冰！台中古早味飲品　「粉圓+粉粿」滿滿1杯只要50元

賀一航「生病也要繼續工作」　兒子忍淚：他最喜歡帶給大家快樂

賀一航就像爸爸一樣.. 　KID不捨：好想他繼續發長輩圖

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

賀一航大腸癌病逝 　享壽64歲 老婆悲痛大哭

賀一航癌逝享壽64歲　 記得您給大家的歡笑..

「散戶最喜歡的股票」台積電通過配息8元、明年配息10元起跳

陸恐啟動報復行動　庫克：不會將蘋果視為貿易戰目標

雲端最有錢／直播日進百萬　流浪郎翻身億萬富翁

台灣娛樂媒體5年後市場規模破6千億　OTT、遊戲新主流

郭台銘批政府對經濟變化「無作為」　要端出郭式經濟牛肉

郭台銘血壓飆高親寫32字　痛批中時是最大假韓粉、黑郭總司令部

全球併購意願創10年新高　台企可瞄準歐洲

為台灣找出路！　11日郭台銘與大師對談中美貿易戰

影／華為禁令延燒...劉德音親證實：商務部沒找我們喝咖啡

景氣差？電腦及資訊服務業逆勢成長　今年營業額上看3500億元

洋基2A突襲短打破洛磯接力「無安打」　觸犯潛規則板凳清空

麥當勞用餐換iPhone電池...掉落踩到竟起火！　衰男挨告不起訴

好市多居家神器！LED感應燈「洗衣機秒變光明世界」　她回購激推…網讚：好用

一張圖看出狗狗超偏心！見男友燦笑賣萌　看媽媽就「垂臉眼神死」

「散戶最喜歡的股票」台積電通過配息8元、明年配息10元起跳

五人小組改私下會面不公開！韓國瑜：眾目睽睽下很多話不好說

快訊／北市某高中女學生跨坐圍牆　「雙腳懸空」情緒激動嚇壞人

快訊／台電施工意外！工人誤觸高壓電「全身25%3度燒燙傷」身亡

習近平訪俄談「陸經濟前景」：有能力應對各種風險挑戰

韓國瑜花蓮造勢一票難求？　台鐵：端午車票本來就訂滿

財經熱門新聞

王文洋跨海追遺產　獲得首勝

新即時電價　下午1到3點不吹冷..

高利活儲吸睛　銀行向年輕人招手

不小心轉錯帳戶　銀行要經對方同..

中油問題95汽油已賠償10億元..

郭台銘要做「企業家總統」　擦亮..

中美貿易戰加劇　京城銀5月僅賺..

為台灣找出路！　11日郭台銘與..

澳洲最大電信商Telstra大..

郭台銘親寫32字　痛批中時是最..

報稅檢具資料　下周一前寄送

海關查獲毒品重量　去年創新高

劉德音首度：商務部沒找我們喝咖..

快訊／大樂透開獎！端午加碼13..

更多熱門

相關新聞

蘋果西打母公司財報四大疑點　新董座王鎮民親上火線回應

蘋果西打母公司大飲因2018年財報有四大疑點，被前任簽證會計師出具「無法表示意見」，面臨下市危機；對此，大飲新任董事長王鎮民親上火線，針對四大疑點一一回應，強調公司將於6月19日前提出重編財報，不會在10月8日損及股東權益而黯然下台。

WeTV悄登台　台灣已經課到稅

CEO操守不佳被下台　比重攀高

【無法可管】不讓愛奇藝落地　就能救的了台灣OTT產業嗎？

Subway拚轉型　去年全美共關閉1108間門市

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

14歲被性侵！荷蘭少女接受安樂死

男友太嗨！2女肛門「爆出粉鮑魚」狂噴血

男賊闖宅被女屋主強綁床上「壞壞」

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

女星大陸猛賺1.4億　返台「卡這關」錢全沒了！

孫生公園「火車便當」搏鬥童顏超兇妹！愛的畫面全被拍

澎恰恰「偷拍光碟案」　首度向女主角道歉

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

小亨堡美夢成真「賓士GLC開回去」！感謝老闆陳建州

台體大系主任爆不倫　竄改空姐女友成績

獨／內部民調曝光！蔡英文領先賴清德2％

獨／光陽推「125等級電動機車」

21歲女咳半年　住院5天肺腺癌亡

王彩樺跪地痛哭：無法相信賀一航過世！

女國中生遭BB彈掃射　爸淚曝兇徒動機

更多

最夯影音

更多

楊丞琳生日會要考試！　3分30秒作答..全場一片靜默XD

賀一航「完全不知道自己會死」　白冰冰說到一半痛哭：入院才5天！

糗大！他瞞孕妻帶小三出國被抓包 行李「塞滿情趣內衣」遭岳母痛打

余天悲痛：最後一面都沒見到　賀一航病逝「好友一個一個走了」

用吸的剉冰！台中古早味飲品　「粉圓+粉粿」滿滿1杯只要50元

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面