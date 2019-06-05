台灣娛樂媒體5年後市場規模破6千億　OTT、遊戲新主流

▲資誠公布報告，遊戲中尤其是手機介面將會蓬勃發展（圖／Pexels、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

資誠今（5）日公布《2019全球與台灣娛樂暨媒體業展望報告》，預期2023年台灣娛樂暨媒體市場可達198億美元，換算將達到新台幣6,269多億元。其中OTT影音服務2023年市場規模將破300多億元；電玩遊戲的市場規模也將有700多億元的市場規模，堪稱是兩大主流。

2018年台灣娛樂暨媒體業市場規模約165億美元（約新台幣5,224多億）、年增3.8%，主要受網路相關及電玩遊戲產業營收成長所帶動，彌補報紙、雜誌、廣播及電視等傳統媒體持續疲弱的缺口。報告顯示，未來5年台灣的娛樂暨媒體市場可望以3.7%的年複合成長率(CAGR)，在2023年達到198億美元，約新台幣6,269多億元。其中OTT影音，CAGR為15.6%、網際網路服務市場CAGR 4.9%、網路廣告CAGR 4.2%等網路相關產業，將成為成長的主力，營收成長比重佔整體市場成長規模的80%。

請繼續往下閱讀...

電玩遊戲則是另一個貢獻營收的關鍵來源，2023年可望成長至25億美元，約新台幣791億元，CAGR達6.3%，主要成長動能來自社群和休閒遊戲，尤其是手機介面更是蓬勃，未來5年動能仍將凌駕傳統遊戲，於2023年佔整體電玩遊戲市場營收比重將達57.4%，約14億美元。

▲OTT影音將會是未來影視中一股新興勢力，使得傳統有線電視也積極借助其力量，抓住年輕族群（圖／取自免費圖庫pixabay）

台OTT今年為轉捩點 5年後市場規模達300多億元

資誠聯合會計師事務所審計服務暨影視及流行音樂產業主持會計師支秉鈞分析，台灣的OTT(over-the-top)數位影音市場和實體家庭影音市場，將於2019年來到命運的轉捩點，屆時數位影音市場營收將來到6.68億美元，超越實體家庭影音市場的6.05億美元。台灣OTT營收未來五年將以15.6%的年複合成長率，增加至2023年的11億美元，約新台幣348億元。

支秉鈞觀察，全球各國及台灣本土OTT服務業者的競爭日益激烈，部分有線電視運營商開始借助數位網路的力量，包括提供隨選視訊服務，甚至也和其他OTT平台業者合作，以吸引及留住年輕族群訂戶。

社群休閒遊戲 電玩市場的春天

由於社群和休閒遊戲(social/casual games)越來越受歡迎，台灣整體電玩市場規模，預期將從2018年的18億美元成長至2023年的25億美元，CAGR 6.3%。社群和休閒遊戲市場規模可望成長至2023年的14億美元，約新台幣ˋ443億元，CAGR 7.8%，佔整體電玩市場57.4%。相較之下，傳統電玩市場則較為平穩，可望成長至2023年的10億美元，CAGR 4.4%，佔整體電玩市場41.9%。

支秉鈞表示，現在的消費者抓緊機會，盡情享受根據個人偏好打造的專屬媒體體驗，企業必須擁抱個人化浪潮，為新興科技的到來做好準備，重新思考商業和營收模式，同時回應法規的變化，並建立消費者的信任，才能成為未來的娛樂暨媒體業贏家。