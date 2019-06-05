郭台銘批政府對經濟變化「無作為」　要端出郭式經濟牛肉

▲國民黨總統初選參選人郭台銘與頂埔里銀髮族互動及餐敘。（圖／記者劉姵呈攝）

財經中心／綜合報導

端午節將至，鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘今（5）日前往新北土城頂埔里銀髮族俱樂部參加端午活動，與當地的年長者們一同互動與餐敘。他表示，蔡政府若是對經濟再沒有有效對策，「大家再忍耐幾個月吧」。

面對記者詢問今日與長者共進午餐，是否是想搶長者票，郭台銘表示，「我們與這邊的銀髮族一起辦活動已經很多年了」他強調，鴻海對社區的經營、敦親睦鄰相當多年，每年端午節都有類似活動。

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被問到朱立倫認為目前國民黨對2020沒有大戰略，郭台銘表達同意，他稱黨中央現在任由黨內各候選人互鬥，「黨中央應該要團結所有人，不然在初選結束後，國民黨該如何團結？」他提到，五人小組明天將徵詢他，他們將全程公開，並向黨中央提議手機民調、經濟議題等意見。

有記者向郭台銘詢問，總統蔡英文表示政府確實有針對中美貿易戰開國安會議，郭台銘回應表示，「國安會議有開跟有沒有弄懂、有沒有對策是兩回事。」他指出，美股昨日大漲，全因聯準會對經濟的反應相當快，但台灣政府卻沒有任何作為。他指出，他近日一直與美國方面通電話，希望能了解經濟情勢，「我近期推動很多經濟論壇，希望能給政府一點警示，若是政府依然沒有動作，大家再忍耐幾個月吧。」他也強調，之後將發表的國政內容，將會端出郭式牛肉。