18趴要回來了？　藍高層憂「挺韓」成反年改復仇者

圖文/鏡週刊



高雄市長韓國瑜1日上凱道造勢，主辦單位宣稱湧入40萬人潮。在妻子李佳芬的陪同下，韓國瑜再度正式宣示，「準備承擔任何重要職務，為了中華民國不惜粉身碎骨」，他更再次拋出，當選會取消軍公教年改、恢復18％年金制度。

對於這項「政見」，鴻海董事長郭台銘日前直接吐槽，要恢復年金改革，沒有餅做大，一切都是空談，「開空頭支票誰不會，錢哪裡來？」

一位吳系黨務主管則是憂心，此次凱道造勢，串連起各地挺韓的核心人士，幾乎都是馬政府時代的地方派系及邊緣人，還有非屬藍營的妙天加入動員，以及煽動退休軍公教「反年改」為訴求的挺韓勢力，勢必衝擊藍營生態，藍營高層對挺韓陣線的看法已然改觀。

「當挺韓支持者變成政壇復仇者聯盟，藍營高層並不樂見。」親吳人士指出，韓粉的共同特色，除了訴求蔡英文下台，對馬英九也同樣沒有正面評價，但若藉挺韓「借殼上市」，成功拿下總統初選提名成為候選人後，挺韓陣線未來勢必要求更多國民黨不分區立委提名權，屆時在權力妥協下，藍營黨權勢必裂解，而且以韓的空洞訴求，即使通過初選，大選也不見得好打。



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