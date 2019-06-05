全球併購意願創10年新高　台企可瞄準歐洲

▲安永調查，即使全球景氣壟罩在不確定性當中，但是企業併購意願反而增加、蓬勃。（圖／pixabay、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

安永今（5）日公布「全球資本信心晴雨表」報告顯示，在許多不確定因素下，許多企業持續進行收購以增加成長，59%受訪企業已有計畫在未來一年內進行收購，相較前一年調查約52%企業意願增加7個百分點，併購意願創10年來的新高。

有92%受訪高階主管預期全球併購市場在未來一年內會增長，也相較去年的86%更具信心。儘管許多經濟學家預測經濟成長會趨緩，且地緣政治充滿不確定性，全球高階主管卻對總體經濟前景仍抱持較樂觀的態度，93%受訪者認為全球經濟正在好轉，樂觀展望比率較一年前的73%增加了20個百分點。高階主管對所屬企業未來績效樂觀預測，76%的受訪者預期明年的營收成長介於6%至15%之間。

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安永財務管理諮詢服務總經理何淑芬表示，收購意願增加是企業高階主管著重追求成長的明確指標，其支撐基礎為對所屬企業的未來績效的樂觀預測。雖然市場存在不確定性，但對於許多人來說，顛覆性創新會促使併購加速，以加速改造投資組合及保障未來業務。

英德法列入投資首選國 台企併購好時機

英國脫歐是英國最大的不確定性，英國卻是近10年來首次攀升為全球投資首選國家，排名接著依序為美國、德國、中國、法國、加拿大、印度、澳洲、巴西、阿拉伯聯合大公國，英國更擊敗了美國自2014年來蟬聯的投資首選國地位。

顯見英國脫歐議題並未澆熄英國的併購活動。據統計2018年英國併購占全球10%，總值達4,000億美元，為金融危機後的次高，龐大的進出口活動亦推動其本土企業進行合併。此外，在全球投資首選國家行列，前五大行列就囊括了英國、德國、法國三個歐洲國家，顯示歐洲企業相關投資往來也相當頻繁。

台企業併購 瞄準歐洲市場

何淑芬表示，台灣向來與歐、美企業關係頻繁，近期更觀察到有許多台灣與歐洲企業之間的併購交易，主要為歐洲許多大型集團進行處分非核心資產，且由私募基金買下相關非核心資產後，經過兩三年的組織重組及企業重新定位等動作，再進行出售。藉由企業重組及私募基金活動的力道，歐洲類似交易案件數量增加，對於台灣企業而言，在此時購買歐洲企業資產，可達到接近歐洲市場或者取得重要技術來源的併購策略目標。

安永全球資本信心晴雨表調查，調查時間為2019年2至3月，此調查為每一年進行2次。此次調查對象為全球47國、共2,900家企業高階主管，受調查的企業涵蓋金融服務、消費性零售產品、科技、生技等14個產業領域。