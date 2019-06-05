郭台銘血壓飆高親寫32字　痛批中時是最大假韓粉、黑郭總司令部

▲ 國民黨總統初選參選人郭台銘與頂埔里銀髮族互動及餐敘。（圖／記者劉姵呈攝）



財經中心／綜合報導

鴻海集團董事長郭台銘今（5）日赴土城區頂埔里與銀髮族互動及餐敘，在活動前接受專訪時表示，黨中央放任「最大假韓粉」黑郭，並說中時是全台黑郭總司令部、破壞團結元凶。

被問到朱立倫認為目前國民黨對2020沒有大戰略，郭台銘表示，「不但沒有大戰略，也沒有團結大家的策略方法」，針對今日《中國時報》刊登的報導，他說是全台黑郭總司令部、破壞團結元凶，郭台銘還在上頭寫了「全台黑郭總司令部，破壞黨內團結的元兇，最大隻的假韓粉，罪大惡極！無中生有」，並說明，「（這件事）絕無此事，被他們說到這樣還登了報紙，只要有民主素樣，不管是郭粉、韓粉或什麼粉，說到破壞都是有些人在操縱，這是破壞黨內團結的元凶，最大隻假韓粉。」

請繼續往下閱讀...

郭台銘說，今早看到報紙時血壓飆很高，但也說，「我不會撕報紙，莫須有罪名天天在黑郭」，還說這些人「何止是不理性，是被人家操控，我不會被操控，我理想是味全中華民國人服務，我只會被親情操控、被人民的感受所操控，不會被這種所操控。」

此外，記者提問是否認為國民黨黨中央只有罵蔡，其他都沒動作，郭台銘則回「我也覺得，黨中央放任最大假韓粉，怎麼團結咧?」

事實上，這不是郭台銘首次與旺中槓上，郭台銘曾在2017年鴻海股東會後當場撕破《工商時報》。當時適逢東芝宣布優先讓美日韓聯盟競標，引來大批媒體報導郭董可能因此沒希望，但郭台銘強調「還有5成以上把握」，講到激動處，更拿起標題下「鴻海出局」的《工商時報》當場撕掉，他表示，他明明還沒出局卻這樣下標，還說「他們家的總編輯一定會後悔」。