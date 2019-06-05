為台灣找出路！　11日郭台銘與大師對談中美貿易戰

▲ 郭台銘11日將出席「中美貿易戰掌握全球商機暨AI促進台灣產業升級論壇」。（圖／記者李毓康攝）

財經中心／綜合報導

鴻海集團董事長郭台銘在宣布參與國民黨黨內初選後，以「拚經濟」為參選主軸，郭台銘不斷強調，中美貿易戰將由經濟戰擴展成科技戰，因此對AI應用的推廣也不遺餘力，下周二（6/11）郭台銘將赴逢甲大學參與「中美貿易戰掌握全球商機暨AI促進台灣產業升級論壇」，與美國辛辛那提大學教授李傑一同分析台灣產業升級出路。

郭台銘將競選主軸放在「帶領台灣從中美貿易戰突圍」，關於中美貿易戰開打，郭台銘大膽預測這場金融海嘯會非常嚴重，而台灣在這個對抗中站在關鍵位置，變成美中兩國角力的場所，如果過於樂觀、偏向任何一方，就會將台灣推向不可預測的危險。

請繼續往下閱讀...

談及兩岸與美國的關係，郭台銘預測，貿易戰不會持續太長時間，取而代之的是全球科技戰爭興起，「經濟背後需要靠科技支撐！」科技實力是拉拔經濟體成長的基石，產品單價若無法提升，凸顯附加價值的優勢，所有中小企業價值等於歸零，不僅如此，科技整合成面會影響單位生產效率問題，屆時金融、股票市場失去戰力，台灣人賺不到錢。

郭台銘認為，台灣可以透過FTA進軍東南亞、印度、西亞（中東）市場，開拓台灣 「後廠」成為帶動整個亞洲經濟的成長樞紐，例如發展印度經濟體，必須建立製造業基礎，台商可以依照製造能力優勢即早布局，掌握13億市場商機。

面對種種中美貿易戰爭議題，郭台銘及李傑下周二（6/11）將出席逢甲大學「中美貿易戰掌握全球商機暨AI促進台灣產業升級論壇」，一同分析台灣未來藍海市場所在，並介紹台灣機械日後產業升級的利器。此次論壇主軸將放在中美貿易戰下的國際外匯市場影響、台灣如何因應，有哪些新商機及新技術是機械業者值得關注與及投資等議題。