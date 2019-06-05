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複製馬英九Long Stay？郭台銘選戰策略急轉彎

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圖文/鏡週刊

鴻海集團董事長郭台銘宣布參選後，為消解「首富」標籤，積極下鄉營造「接地氣」形象，知情人士說，這其實是前總統馬英九在幕後獻策，主要概念即為馬當年參選總統時的「Long Stay」計畫，「但馬的建議，並不適合現在1天要當3天用的郭董。」

郭陣營在5月中旬過後，重新調整競選班底，納入具選戰經驗的公關團隊，評估距離黨內初選僅剩1個多月，時程緊迫，決定轉換選戰節奏，改以主題式走訪不同族群，搶攻各階層票倉，近期更暫停下鄉行程，回防北部，且幾乎每晚都在台北市松勇路的「信義富邦」召開競選會議，檢討作戰步調。

郭守正（圖）負責操刀父親郭台銘競選的文宣及媒體。

「郭董的國政顧問團清一色都是過去國民黨內閣A咖，但國政顧問對選舉不見得內行，郭初選的競選步調，反而像是在拚大選而不是初選。」藍營人士分析，國民黨總統初選就是「拱韓及黑韓」的對決，但郭在韓陷入高雄市議會總質詢遭連番砲轟期間，花了很多時間在重塑親民、庶民形象，反而沒有突顯自己比韓專業、有實際作法的財經主張，相當可惜。

  1. 劉宥彤（圖）曾任職電視媒體及公關公司，熟悉媒體操作及社群行銷。
  2. 陳文茜曾建議郭台銘標舉AI（人工智慧）議題，但科技語言難以普及大眾，郭後來改談「拚經濟」訴求。（東方IC）

「郭董對選舉及政治事務較陌生，如何在剩下1個多月初選時間，提出能讓經濟選民買單的訴求，才有機會逆轉。」曾提供郭台銘競選策略的藍營人士舉例，郭競選初期聽從資深媒體人陳文茜建議，標舉AI（人工智慧）在未來的重要性，喊出「AI科技島」計畫，要在教育、醫療、農業、工業導入人工智慧技術，還利用馬英九舉辦的經濟論壇大秀跟機器人Pepper互動，但選舉團隊事後檢討發現，科技訴求陳義過高，郭才開始使用更多「庶民語言」。


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