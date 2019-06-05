時力第2波立委提名　空服員罷工推手林佳瑋入陣

圖文/鏡週刊



時代力量決策會議今（4日）通過第2波立委提名人選，將在桃園市第3選區（中壢區）提名曾在2016年6月華航空服員罷工推手的桃園市產業總工會顧問林佳瑋參選。

33歲的林佳瑋雖然年輕但工運資歷豐富，大學畢業後曾在桃產總擔任祕書，並外派到華航集團子公司華膳空廚工會、空服員職業工會等處擔任祕書長，桃產總曾發起關廠工人、華隆罷工等工運，而華航空服員罷工一役讓林一戰成名。

林佳瑋接受訪問時表示，她與時代力量主席邱顯智是因關廠工人案結識，邱當選主席後就曾徵詢她代表時代力量參選立委的意願，桃產總內部討論後同意她披黃衫參選，並希望她繼續實現工人參政的理念。她表示，桃園中壢區是桃園勞工人口最多的區域，他希望透過關注勞權議題讓勞動環境更好。

明天時力將開記者會正式宣布這項提名案，除了時力桃園市黨部主委曾威凱、桃園市議員簡智翔外，包括桃園市空服員職業工會、華航企業工會、桃產總等單位也將有代表出席力挺。

目前國民黨在桃園中壢區已提名桃園市議員魯明哲參選，民進黨也提名桃園市議員彭俊豪參選，雖然綠黨桃園市議員王浩宇近日宣布棄選立委，但時力參戰也將使中壢區立委戰局更加複雜。

時代力量首波提名2位立委參選人，分別是台北市南松山、信義區的律師陳雨凡以及新竹市選區的工程師高鈺婷，清一色都是女性。



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