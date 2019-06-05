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影／華為禁令延燒...劉德音親證實：商務部沒找我們喝咖啡

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▲▼台積電2018年第四季法說會,董事長劉德音。（圖／記者季相儒攝）

台積電董事長劉德音。（圖／資料照）

記者周康玉／新竹報導

台積電今（5）日舉行股東會，小股東關心華為事件延燒，台積電是否有被美國商務部約談調查？台積電董事長劉德音親口證實，美國的官員沒有找台積電確商出貨的事情。

台積電股東會準時9點召開，劉德音在一開場致詞，表示公司去年營收上兆，是創紀錄的一年，今年在全球整體經濟相當疲軟、貿易關係緊張情況下，帶給產業不少變數，但公司對半導體中長期需求非常有信心，半導體將持續成長，尤其5G、AI驅動下，各國發展都非常強勁，台積電也從這兩大商機，將趁勢再起。

請繼續往下閱讀...

劉德音指出，在外界許多變化的氛圍下，台積電有三大重點工作。第一，會集中精力，加強本身業務的基本功。第二，加速發展的差異化、或領先的距離。第三，強化網路安全和機密措施。

然而，在股東會流程營業報告完畢後，準備進行審計報告時，一名小股東跳出來提出台積電下半年營運、美國商務部有無因為華為事件來查、外資持股比重高、去年電腦病毒事件的重大災害損失、研發費用800億流向、匯損等六大提出疑問。

劉德音首先針對華為事件做說明，他表示，美國官員並沒有來找台積電談對華為出貨的事情。

針對台積電下半年展望，劉德音表示，今年第一季因為高端智慧手機賣得不好，所以庫存比較高，所以上半年是比較疲軟的，我們希望下半年可以有比較好的成長，估計下半年兩個季度是逐步成長，且今年下半年會比去年下半年要好。

劉德音表示，今年第一季因為高端智慧手機賣得不好，所以庫存比較高，所以上半年是比較疲軟的，我們希望下半年可以有比較好的成長，估計下半年兩個季度是逐步成長，且今年下半年會比去年下半年要好。

針對技術製程，劉德音表示，台積電5奈米絕對是業界第一個生產的，且依據公司對產品價值和客戶認定，預期5奈米的整體營收規模和發展會比7奈米更好。

至於研發費用怎麼支出？劉德音表示，因為公司對追求技術領先，台積電去年在研發支出800億元，相關研發人員有6500人，且有一半以上是博士，算是下「很大的功夫」，這也是台積電堅持的。在這800億當中，有四分之三是投入於先進技術，四分之一是特別技術，為了公司獲利持續成長，會持續投入研發。　

台積電財務長何麗梅則針對電腦病毒事件造成損失做說明，何麗梅表示，在年報上出現的重大災害損失項目，是因為電腦事件造成晶圓破損，因此做一些數字上提撥，如果因為晶片不能再繼續使用，必須報廢的話，就變成本。

對於匯兌損益，何麗梅表示，前（2017）年因為台幣兌美金升值7.9%，全年匯損15億元；去年則因為台幣對美金貶值3.6%，匯差收入24億元；今年第1季則是因為台幣貶值0.3%，小賺2億元。何麗梅強調，台積電對外匯損益是採百分之百避險

 

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關鍵字：台積電,股東會,劉德音,華為,中美貿易

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