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景氣差？電腦及資訊服務業逆勢成長　今年營業額上看3500億元

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▲經濟部今（5）日發佈最新統計，電腦及資訊服務業受惠物聯網等智慧化應用興起，今年營業額上看3500億元。圖為經濟部長沈榮津。（圖／記者季相儒攝）

▲經濟部今（5）日發佈最新統計，電腦及資訊服務業受惠物聯網等智慧化應用興起，今年營業額上看3500億元。圖為經濟部長沈榮津。（圖／記者季相儒攝）

記者林淑慧／台北報導

中美貿易戰持續延燒，衝擊全球經貿體系，經濟部統計處今（5）日發佈最新統計，電腦及資訊服務業受惠物聯網等智慧化應用興起，企業需求大增帶動市場規模逐年擴張，預估今年全年營業額上看3500億元。

經濟部統計處官員指出，受惠網路行銷快速發展及網路資訊安全意識提高，加上近年來雲端高效能運算及物聯網等智慧化應用興起，致企業對資訊系統服務需求熱絡，推升電腦及資訊服務業之營業額持續成長。

請繼續往下閱讀...

依據統計，電腦及資訊服務業營業額，由98年的2375億元一路攀升至107年3467億元，平均年成長率4.2%；今年第1季營業額為845億元，年增2.6%，依據經濟部預估，今年全年營業額可望突破3500億元。

另外，企業用戶在整合電腦軟硬體與通訊技術服務增加，加上雲端建構需求殷切，也帶動電腦程式設計、諮詢及相關服務業的市場表現。

依據統計，從事電腦程式設計、系統整合、諮詢及設備管理等業務之「電腦程式設計、諮詢及相關服務業」營業額占比達7成6居冠，100年業績突破2,000億元，107年續增至2,626億元，98至107年平均每年成長3.8%。

其次，從事入口網站經營、資料處理、主機及網站代管等業務之「資訊服務業」營業額占2成4，107年營收841億元，10年來平均每年成長5.2%，成長較快，主要受惠於交友社群、代客處理電子資料交換及網站管理服務等需求成長所致。

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關鍵字：中美貿易戰,電腦,資訊服務業,經濟部,統計處

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