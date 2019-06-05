揪人組抗韓小組？　郭台銘：黑郭比卡韓更多

圖文/鏡週刊



試圖角逐2020總統大位的鴻海董事長郭台銘，明（5）日他將與黨中央初選提名協調5人小組見面，將當面提出建議。面對黨內處選郭台銘今（4）日也分析表示，覺得現在「黑郭」比「卡韓」更多，加上謠言滿天飛，這些都不利黨內的團結。

郭台銘今（4）日下午參加全國村里長聯誼會前，面對媒體所提問，是否找朱立倫、王金平及馬英九等人，組成抗韓小組？郭台銘駁斥「我第一次聽到，沒有這回事。」隨後更呼籲黨中央表示，「該重視國民黨團結的重要性，現在覺得『黑郭』比『卡韓』更多，所有謠言滿天飛。」

面對外界「黑郭」狀況，郭台銘語重心長強調，「希望黨中央重視這個事情，應該營造讓國民黨團結，如果可以拉開跟民進黨的距離，這才是國民黨勝選的方程式。」

明（5）日郭台銘也將與黨中央初選提名協調小組見面，他除了會再度建議初選納手機民調外，也會提出許多建議，並著重在黨中央如何營造團結等氛圍。

此外，前行政院長賴清德日前談到，鴻海公司大限將至，並呼籲郭台銘應該先救鴻海。郭台銘不滿回嗆，鴻海是台灣第二大經濟體，也是關心台灣未來投資的企業，賴清德是在唱衰台灣經濟。「先問賴清德的大限什麼時候將至？請他先回答。」



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