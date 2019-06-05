Fed釋出降息激勵美股強彈　台股早盤跳空大漲逾百點



▲股市示意圖。（圖／路透社）

記者劉姵呈／台北報導

美國聯準會主席鮑爾暗示可能降息支撐經濟，加上大陸及墨西哥釋出願意與美國解決關稅問題，讓市場信心大振，道瓊大漲超過500點，今（5）日台股也大受激勵，集中市場加權指數開盤上漲68.38點，以10,497.50點開出，在電金傳全面反彈下，指數開高走高，一分鐘內漲點超過百點，指數最高來到10,541點。

今日即將招開股東會的台積電（2330）以237.50元開出，早盤上漲近2%；大立光（3008）更是強彈逾3%，力拼站回3,800元大關；鴻海（2317）也上漲逾1%，力拼站上73元大關。

Fed主席暗示「必要時可能降息」，以及墨西哥、中國大陸也紛紛表示，與美摩擦應透過談判找到共識，使市場解讀貿易摩擦趨緩，美股四大指數強彈，衝出5個月來單日最猛漲勢。道瓊工業指數收盤報25332.18點，大漲512.4點，漲幅2.06%；S&P 500指數收盤報2803.27點，漲58.82點，漲幅2.14%；納斯達克指數收盤報7527.12點，漲194.1點，漲幅2.65%； 費城半導體指數收1355.26點，漲54.75點，漲幅4.21%。

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法人認為，Fed釋出降息的消息，可望帶動台股量能回溫，並再度重啟反彈攻勢，加上費半大漲，半導體族群今日也可望重整旗鼓，不過中長期還是得看美中貿易戰的發展情形。