Fed暗示降息美股歡漲512點　台指期開高走高蓄勢挑戰10500點

▲美國聯準會敞開降息大門，帶動華爾街股市收高，台指期也跟上這波漲勢，指數蓄勢挑戰10500點關卡。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

美中貿易戰陷入膠著之際，美國聯準會暗示有望降息，市場情緒高漲，帶動美股4大指數全面收高，其中道瓊工業指數暴漲512點，亞股則漲跌互見，台指期今（5）日開高走高，指數一早漲逾80點，距離10500點關卡僅一步之遙，截至8點47分在10490點附近震盪。

美國聯準會（Fed）主席鮑威爾暗示可能降息，推升美股4大指數全面走高，其中道瓊工業指數終場上漲512.4點，漲幅2.06%，收25332.18點；標準普爾500指數也漲58.82點，漲幅2.14%，報2803.27點；那斯達克指數尾盤上揚194.1點，漲幅2.56%，以7527.12點作收；費城半導體指數收漲54.74點，漲幅4.21%，收1355.26點。

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股期雙市周二雙雙收黑，台股在蘋概三雄承壓下，指數壓回平盤下震盪，最低一度來到10421.81點，終場下挫70.95點，以10429.12點作收，成交量887.17元，三大法人合計賣超70.71億元，其中自營商賣超12.94億元，投信買超0.68億元，外資及陸資賣超58.45億元。

台指期昨天也貼近現貨走勢，指數一路震盪走低，尾盤下跌55點，收在10416點，與現貨相較，逆價差13.12點，成交量9萬1564口，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少3655口至8515口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少2589口至4萬1820口。