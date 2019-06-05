澳洲最大電信商Telstra大裁員　萬名合約工沒飯碗

▲澳洲最大電信商Telstra。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

外媒報導指出，澳洲最大電信商Telstra計畫要在兩年內減少25％的合約工，人數約為1萬人，並計畫在今年6月裁員約6千名直接員工。

綜合外電報導，Telstra之所以要進行裁員，主要是該公司想要降低管理費用，因為同業間的惡性競爭以及新技術的發展，對其固網業務構成不小的壓力。

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Telstra執行長Andy Penn表示，在過去一年當中，該公司已經將合約工（間接員工）的數量減少5千人，預計在未來兩年內再進一步削減少超過25％，但他強調，同時公司內部的工作機會將增加數千個。Telstra曾在今年早前表示，該公司有高達4萬個技術、諮詢和其他服務的工作機會。

其實Telstra的裁員計畫從去年6月就開始了，該公司去年削減了8千個直接員工的工作崗位，並計畫在兩年內減少1萬名合約工，到了2022年，該公司將減少近2萬個工作機會，管理結構將變得扁平化，產品線也將從1800個縮減至20個。

Andy Penn表示，他將於今年6月宣布這間價值430億美元的電信公司將裁員75％的內部員工，「這樣的裁員幅度相當有挑戰性」。據了解，截至今年6月結束的財政年度，該公司的

重組成本約2億澳元，而在下一個財政年度，該公司還必須在面臨3.5億澳元的重組費用。