王文洋跨海追遺產首勝！王永慶「神祕1200億」曝光　台塑帝國龍脈揭密

圖、文／鏡週刊

台塑集團創辦人王永慶海外6,000億元遺產官司有重大進展！美國哥倫比亞特區聯邦上訴法院認定，王永慶生前於美國成立NEW MIGHTY U.S. TRUST（新威力信託），持有王永慶個人所擁有的美國台塑股票，涉「隱匿及逃避法律責任」，日前裁定美國法院有權管轄，將進行實質審理，這也是王永慶的長子、宏仁集團總裁王文洋海外追查遺產首勝。

▲宏仁集團創辦人王文洋追查父親王永慶海外6,000億元遺產，獲美國哥倫比亞特區聯邦上訴法院裁定首勝，將進入實質審理。（圖／鏡週刊提供，下同）

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本刊調查，新威力信託是王永慶生前創立的5大海外基金之一，目前市值約1,200億元，台塑集團創辦人王永慶2008年在美國驟逝，長子王文洋追查遺產的官司至今已打了10餘年，國內的595億元已分配完畢，另有1億餘元仍由台北地院審理中，已在5月8日委開庭調查，代表王永慶大房妻子王月蘭的王文洋委請李永然律師出庭，與三房李寶珠這一方的委任的理律法律事務所律師進行攻防，法院將擇期再開庭。

▲美國哥倫比亞特區聯邦上訴法院裁定書，針對王文洋以王月蘭「WANG,ET AL.」為名（紅框處）提出的爭產訴訟，裁定應實質審理。

至於持有台塑集團龐大股票的海外6,000億元信託基金部分，官司在美國開打多年，一直在程序上打轉，無法獲得實質進展，但日前出現大逆轉，美國哥倫比亞聯邦上訴法院終於判定王文洋勝訴，將由一審哥倫比亞特區聯邦地方法院正式受理審理王永慶的千億遺產官司。

▲美國哥倫比亞特區聯邦上訴法院撤銷一審裁定，認為王永慶生前在美成立New Mighty U.S. Trust（新威力信託）涉隱匿財產。

由於美國上訴法院已經認定此為王永慶生前資產，王永慶過世後即可能會被視為遺產，王永慶的長子王文洋因為取得父親元配王月蘭生前授權，得以先分配一半遺產，美國上訴法院的最新認定，對王文洋追查王永慶海外遺產是一大勝利。

本刊調查，王永慶生前在美國成立新威力信託，將自己持有的美國台塑公司股票信託該基金，當初信託的股票市值22億美元（約新台幣660億元），經過11年增值，美國台塑每年均有獲利，配有高額股息股利，目前粗估市值已逾新台幣1,200億元。

其中，王永慶於2001年至2005年成立的NEW MIGHTY U.S. TRUST（新威力信託）等海外5大信託基金，被視為台塑帝國的龍脈，新威力信託主要負責投資台塑美國公司，市值約1,200億，另在百慕達設立4個境外信託基金，市值共約4,800餘億元，百慕達一號、三號、四號三個基金持有台塑4寶股票，百慕達二號則持有中國漳州電廠設備及資產。



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