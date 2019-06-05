年輕人有救了！郭台銘提破解低薪4部曲「成立薪資大平台」

▲郭台銘要為年輕人做點什麼。（圖／記者李毓康攝）

記者姚惠茹／台北報導

中美貿易戰當前，政府又長期無法解決低薪問題，讓年輕人看不到希望，鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘對此提出錦囊妙計，用「溢出理論」端出4招幫年輕人低薪現況解套。他以聞名全球的「瑞士刀」、「紐西蘭奇異果」為例，強調透過國家戰略分配，就能從根本的產業結構做調整，提升整體經濟實力、破解低薪。

郭台銘參選總統後，許多人認為他已是國際級的科技巨擘，何必來淌政治的混水？但郭台銘認為，為了台灣，有必要站出來幫助年輕人做點什麼，而他的專長就在於解決經濟的難題。他說，要解決台灣年輕人的低薪問題，必須要靠經濟成長，但經濟成長的背後倚賴的是科技的整合，藉由科技來翻轉產業結構，走向國際型的經濟，而不是平庸式的轉移。

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▲郭台銘積極走訪台灣各地，深入了解產業動態。（圖／記者賴君欣攝）

怎麼解決低薪？郭台銘分析，問題不在製造業、科技業，而是服務業，他們的收入不夠，這個要從總體經濟講起。他以「溢出理論」為例說，如果大企業不賺錢、中小企業不賺錢，員工要怎麼加薪，這些都要從根本討論，怎麼調整產業結構來具備競爭力，台灣現在面臨關鍵的時刻。

郭台銘認為，第一產業是農業，第二產業是工業，農業現在變成要科技化，工業也是要互聯網化，還要增加外銷，因為台灣本身沒有外銷，導致經濟的實力不夠。他舉世界聞名的「瑞士刀」、「紐西蘭奇異果」強調，這些為人所知的產品，一年賣到全世界賺多少錢，靠的就是用國家戰略的角度，並以全球為市場的外銷實力。

郭台銘日前下鄉到雲林、嘉義的時候，就建議當地居民要有自己的產品，像是嘉義的檜木經濟，而不是到處複製別人的產品，沒有自己的特色。他再以韓國為例說，韓國現在的產品是以地方來畫分，規定幾個區給三星做高科技，而且只能做電子，不能做汽車，這就是所謂的國家戰略資源。

郭台銘強調，台灣就是沒有整體國家戰略資源，每個地方都做一樣的東西，容易失去獨特性，像是農業就常常一窩蜂的種植相同的東西，但其實農業也有高附加價值產品，如果可以做好戰略資源分配，就可以把整體經濟帶起來。

▲郭台銘要許給年輕人一個充滿希望的未來。（圖／記者吳杰澄攝）

至於實際的作法，郭台銘提出破解低薪四部曲，第一，成立勞工薪資大平台，讓良幣驅逐劣幣；第二，政府不提供標案或補助給低薪、不加薪的賺錢企業；第三，政府要協助沒有賺錢的企業提高競爭力，再要求企業加薪；第四，政府要改革技職教育，解決學用落差問題。

郭台銘強調，解決薪資問題的第一步，應該要先找出是哪些企業付低薪或付高薪、企業有獲利時是否替員工加薪。他計畫建立一個整合上市櫃公司營運和勞工薪資的大數據平台，只要上網就能查詢職缺薪資水準，並透過每家企業過去幾年獲利率、加薪率的大數據分析，幫助大家分辨出哪些企業賺錢不跟員工分享。

同時，郭台銘表示，針對這些賺錢不加薪、薪資水準低於同業的企業，除了讓資訊透明化以外，還要在不干預勞動市場的情況下，給予一些該有的警惕，讓這類的企業不得參與政府標案，終止政府補助，並且不適用包含產創條例在內的減稅措施。

針對不賺錢無法加薪的企業，郭台銘則要協助他們走出困境，打造一個友善經商的環境，提供傳統產業轉型升級的資訊和輔導，因為唯有先提高企業的獲利能力之後，才能再進一步要求他們給員工加薪。屆時也會對房地產市場採取相對緊縮的措施，讓企業的利潤不會全被租金給吞噬。

最後，郭台銘強調，企業不願給勞工好的起薪，部分是由於「學用落差」，但這不該歸咎於青年學子的素質，而是政府和學校未盡到職責的問題，因此他認為教育體制的重整，政府責無旁貸，這部分應該從加速大學退場、健全技職教育、強化產學建教合作等方面，通盤思考中等和高等教育所培育出的人才，是否確實符合下一個世代的需求。

▲郭台銘要給年輕人養得起的大未來。（圖／記者李毓康攝）