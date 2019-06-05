雲端最有錢／直播日進百萬　流浪郎翻身億萬富翁

新聞節目中心／綜合報導

他們不是什麼人氣明星，他們原來都是名不見經傳的路人甲乙丙，因為要生活， 因為要吃飯，他們拾起每個人都被賦予的本能，「說話」、「靠一張嘴」創出自己的大未來。本來是小混混的林揚竣，因為好賭曾經跑路當過流浪漢，回到家鄉，偶然間聽到老爸向人借錢的對話，決定發憤圖強拚搏賺錢! 因為之前在藝品店工作的經驗，選擇用直播來賣精品，敢拚敢說又極度真實的拍賣風格，讓林揚竣累積出許多的粉絲，而真心的做生意態度，更創造了黏著度，讓林揚竣在短短三年間翻身成為億元直播主!

另一位貌似藝人安心亞的中壢安心亞，因為老公欠債上億，讓他從原來優渥的少奶奶生活，不得不轉型成為霸氣的直播主，能在10分鐘內將價值1300元的零食餅乾搶購一空，並且賣出年收入上億的公司規模，他們是怎麼辦到的? 直播到底是泡沫還是未來? 雲端最有錢第34集節目中帶您深入討論!

▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》1/16起，每周一、周三下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）

請繼續往下閱讀...

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》



《ETtoday新聞雲》



《播吧》

關於《雲端最有錢》

老闆總是不加薪，想投資又不知道該怎麼規劃? 上沖下洗的股市如何套利? 區塊鏈加密貨幣又是什麼? 2019景氣混沌不明，資產怎麼配置才能錢滾錢? 從台股震盪中賺到買菜金、從基金佈局中賺到旅遊金、從房產配置中越換越大間!《ETtoday新聞雲》推出全新節目《雲端最有錢》由資深財經媒體人邱沁宜擔任主持人，帶您輕鬆聊天讀懂財經，最賺錢的經驗分享、最新潮的投資趨勢、虧大錢的地雷閃避，都在《雲端最有錢》與您分享!

資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於1月16日起，每周一、周三下午1點10分至2點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。