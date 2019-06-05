　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 找降價房 | 保險

遠見／會員經濟4.0　養出你的超級粉絲

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

文╱蕭玉品

▲▼ 。（圖／記者遠見雜誌攝）

回想一下，你的皮包有多少張會員卡？不只如此，手機還下載品牌App，有了這一張虛擬會員卡，就能從實體店面到網站、App，購物暢行無阻。

事實上，這股從實體到雲端的「會員經濟4.0」熱潮，已在全球刮起旋風。例如，Netflix、Spotify串流平台、微軟都推出訂閱服務；星巴克專屬App會記錄顧客的飲品喜好，透過消費累積「星星」換取優惠……，為的就是留住消費者，維持長久關係。

回頭看台灣，從零售業、科技業到娛樂運動產業也跟上潮流，打造有產業特色又令人驚喜的會員方案，拉攏顧客心甘情願升級VIP。 為什麼不論歐美、再到台灣，各大品牌紛紛熱衷經營會員？會員經濟4.0有哪些重點策略？帶來什麼商機？《遠見》綜合各專家與業者經驗，一次完整呈現。

請繼續往下閱讀...

台北101向來是台灣熱門觀光景點，上89樓觀景台，鳥瞰台北風光，是必要行程。

要是現在有個機會，讓你走台北101的祕密通道，造訪從未曝光過的第101樓，在台北之巔，悠哉地聆聽現場音樂演奏、喝香檳，飽覽台北市景，你想去嗎？

日前，台北101正式推出這樣的尊榮行程。但，要取得這個體驗，得有幾個前提。

首先，你得先在台北101消費滿一萬元，成為會員。接著，再用新上線的TAIPEI 101 MALL App，搭配行動支付工具101 Pay，消費達101萬元。最後，本活動僅限量50名。

對台北101而言，活動最重要的目的是圈下忠實粉絲，維繫更久遠關係，「我們要讓會員感受到尊榮感，」台北101商場事業處營運長朱麗文強調。

不只台北101忙著思索如何經營會員，亞都麗緻飯店集團最近也動起來，將於6月中推出全新「緻友會員App」，只要消費就能累計點數，可於住房時，即時折抵現金，或在亞洲萬里通、HAPPY GO等點數平台上使用。

麗緻餐旅集團事業開發部副總經理羅明威解釋，過去不少消費者累積點數後，因為兌換不方便，導致兌換率低，相當可惜。若能擴大點數使用的場景，也是活絡會員的方式。

除了服務業，連各大科技業品牌，近來也紛紛思索，如何深耕會員。

連續六年奪得「台灣國際價值品牌」冠軍的華碩，今年歡度成立30週年會員制度也一併翻新，推出「ASUS VIP尊榮服務」。現有485萬華碩會員，將統統轉為VIP，再依去年消費金額，享有不同等級服務。公營的台鐵，則趁今年推出第四代票務系統，調整會員累計點數制度。過去，台鐵點數累積到一定額度，只能兌換車票，如今點數可折換便當、預定車票等，使用範圍擴大，以鼓勵消費者成為台鐵會員。

綜觀今年上半年，台灣無數品牌無不卯足勁、絞盡腦汁，推出讓人眼花撩亂的會員方案。歸根究柢，就是想讓會員們更忠誠，心甘情願奉上錢包。

　全球品牌「瘋會員」 星巴克、微軟積極圈粉

顯然，「會員經濟」在台灣，已成為最夯話題。

但千萬別以為品牌「瘋會員」的現象，是台灣特有。事實上，會員經濟在全球早已發展得風生水起，腳步比台灣更是快了不少。

全球咖啡龍頭星巴克，向來是會員經營的佼佼者。消費者只要下載App、申請帳號，就成為會員，每次消費，便可累積星巴克獨有的「星星」。

根據星巴克2017年財報，星巴克會員只占總消費人數的18％，卻貢獻36％營收，平均消費金額是非會員三倍。目前星巴克仍持續衝刺會員數，美國的活躍會員數達1680萬，較去年同期成長13％。

近期，微軟成為繼亞馬遜、蘋果後，市值漲破一兆美元的公司，並躍升為全球最有價值的企業。這筆功勞，有大半得算在從PC往雲端轉型的Office 365訂閱服務上。

2014年，微軟像個遲暮巨人，不僅手機Windows Phone、平板Surface賣不好，搜尋引擎Bing也乏人問津，幾乎被Google打趴在地。但執行長納德拉（Satya Nadella）上任後，將研發和業務主力放在雲端服務，過去採賣斷制的Office軟體，也改以像Netflix、Spotify的串流平台，採訂閱制。

五年後，微軟嘗到轉型成功的果實。目前，微軟有超過2.14億的99美元（約台幣3000元）年費訂閱會員，每個月都有細水長流的固定營收入帳。

除了微軟，全球知名汽車品牌如富豪、福特、賓士、凱迪拉克等，注意到Uber、Lyft等共享經濟崛起，以及年輕人愈來愈少買車的現象，紛紛打起訂閱制的主意。富豪甚至打出「別買這輛車」的廣告，主張會員只要每月付一筆會費，就能享有租車、保險、維修、道路救援的服務。

「會員制會將成為今年（2019）最流行的消費者關係模式，」早在2018年跨年夜，中國知名財經作家吳曉波便在《預見2019》的演講中直言。

勤業眾信的資料也顯示，經營會員，是零售業今年的趨勢之一。美國曾對1500位出生於千禧世代的成人進行調查，發現每位消費者平均加入六個會員方案，尤以紅利點數、現金折扣、贈品、郵寄傳單的內容居多。現今許多品牌面臨數位衝擊，勤業眾信風險諮詢服務執行副總經理張益紳認為，發展會員制度，也是一種因應策略。

曾於Netflix、雅虎、eBay等企業任職的巴克斯特（Robbie Kellman Baxter），在《引爆會員經濟》書中定義，所謂會員經濟，是依照一種持續基礎，正式參與某個組織或團體的狀態，等於把「一樁」交易，變成「永久」交易。

「簡單來說，就是和顧客交朋友，維持長長久久、甚至是一輩子的親密關係，」安索帕台灣數據暨客戶關係行銷總經理夏雨農指出。

為什麼不論歐美、再到台灣，各大品牌紛紛關注會員經營呢？

　人口紅利消失、吸引新客成本上升

首先是人口紅利消失，市場規模有限。香港草莓網執行長王志仁分析，受到少子化影響，台灣的人口紅利持續流失，他出生那一年，台灣新生人口是46萬，到了他兒子出生時，一年只有20萬新生兒，「市場不會變大，又必須繼續成長，只好把重心放在舊的客人，」他說。

再者，是新客的取得愈來愈難，更顯舊客可貴。

商研院經營模式創新研究所流通產業組組長林原慶指出，過去大媒體宣傳時代，加上景氣持續成長，攫取新客人相對容易，導致企業都想著量產；業務員也會強迫推銷，未必能好好顧及顧客感受。

但在資訊爆炸時代，市場分眾化，品牌要找到新客戶，得到各平台「大海撈針」，成本不斷墊高。

專替小商家推動點數服務的集點樹創辦人暨執行長詹凱傑觀察，台灣品牌一向喜歡發折價券、打折扣戰，從行銷手法做變化，以獲取新客戶的目光，消費者因為折價券而來，但要是別人促銷時，人又走了，一點忠誠度都沒有，許多店家因此意識到舊顧客的重要。

加上科技進步、網路普及，以及行動載具滲透率高，也讓經營會員的方法，變得即時、互動、多元且全面。

　會員經濟4.0時代 透過手機App精準行銷

如今，會員經濟已從最早的1.0，發展到最新的4.0版。

最傳統的會員經營，靠的是經營者的聰明腦袋。已逝台塑集團創辦人王永慶，無疑是最佳例子。

80多年前，16歲的王永慶開辦米店，他用紙筆記錄每個主顧家中人數，推估主顧何時會吃完，不等顧客上門，時間到了，就主動送米上門。如同今日的AI智慧服務般神準預測。

到府服務時，王永慶會先把舊米倒出，把米缸擦拭乾淨，先倒入新米，再把舊米放上面，貼心又周到，堪稱是會員經濟最原始的成功樣貌。

到了2.0版，各大企業開始發放實體塑膠會員卡片，給予會員身分，並紀錄會員的年齡、性別。若會員憑卡片消費，可取得一些優惠。但一切仍以紙上作業為主，會員與企業基本上很好互動。

進入3.0階段，電腦出現了，企業會用Excel紀錄會員資訊，做些簡單分析。雖然不少企業看似有很多會員，卻不太能叫醒會員，很少互動。

直到近幾年，行動網路普及了，科技工具到位，進入會員經濟4.0階段，人們不再需要實體塑膠卡片，存在手機App裡的，是虛擬會員卡。再透過分析會員的數位足跡，達到雙向互動、精準行銷。

但，到底誰該經營會員？又該怎麼經營？

「所有企業與品牌都應該經營會員，人流等於錢流，」夏雨農指出，即使是未面向終端消費者的企業，依舊能透過數據創意的設計，提前洞察到會員的轉變，例如一些產業情報顧問公司，可以根據企業會員下載文件的專業標籤改變，更早洞悉企業可能的研發或投資轉向。

詹凱傑進一步歸納，具週期性的消費品牌，例如服飾、美容、餐飲等，會員制的效應更明顯。

綜合各專家學者與業者經驗，會員經濟4.0，有哪些重點策略？

　策略1〉以會員為中心 精準提供服務

黏住會員的策略，首先產品必須夠強。之後再以會員為中心，透過數據分析，在會員需要的時候，精準將服務、產品擺放到對方面前。

夏雨農提醒，即便傾聽客戶心聲、擁有會員數據了，「聽見會員和聽懂會員是兩件事，聽懂又不代表能有效率地達成會員期望的改變；這將是品牌會員競爭力的核心戰場。」

　策略2〉將會員分級

接著，要針對不同會員的需求，做更細緻的分群、分眾。

會員一般可分為「成為會員」「留住會員」和「超級會員」三階段。最初，不論付費與否，一定是要吸引用戶變成會員；然後是提供優質服務，培養會員忠誠度；最後是讓會員享有特權，成為再也離不開品牌的「超級會員」。

但台灣多數品牌仍不清楚自己處在哪個階段。例如不少品牌透過LINE官方帳號發送訊息給所有會員，但這些會員可能需要分類、分級，各自發送不同訊息，而非相同訊息。

　策略3〉擅加運用點數 靈活行銷

台灣不論品牌和消費者，都特愛點數。點數做為行銷，品牌愛發、消費者愛拿，點數早已是會員離不開品牌的黏著劑。詹凱傑指出，點數最基本的概念是折扣券，用來刺激回購率。但隨著科技進步，各種點數都累積存在手機裡，消費者往往能走到哪換到哪。

國內最大點數平台HAPPY GO總經理梁錦琳透露，HAPPY GO目前和全球超過1200個品牌、80萬個實體和虛擬店鋪合作，能了解會員在什麼時間兌換、什麼渠道消費，累積龐大數據後，就能分析消費者行為。

「不要限制會員在哪裡使用、如何兌換，要讓消費者有主動權利。兌換方式也應該留給商家設計，因為他們才了解會員需求，」梁錦琳舉例，費玉清演唱會門票秒殺，為什麼不用點數，讓消費者有優先購買權，「很多東西是錢買不到的。」

　策略4〉操作各種科技工具

科技的精髓在於有沒有被人善用。社群平台、行動支付，都能作為黏住會員的好工具。例如行動支付愈來愈普及，全家不久前推出My FamiPay，全聯則有PX Pay，台北101、新光三越、微風也有自己的行動支付。「許多廠商推自己的App後，再推出行動支付，有助於提升使用率和黏著度，」林原慶舉例，行動付款搭配點數回饋，能形成正循環。

　策略5〉發展自己的品牌生態系

經營會員的終極目標，是發展自己的生態系，讓會員在品牌的各個事業裡，持續消費。

亞馬遜便是從純電商逐步發展到訂閱制，再建立起生態系的箇中翹楚。亞馬遜推出Amazon Prime會員制，會員年繳119美元（約台幣3600元），便可享有物流免費配送、借閱Kindle電子書、觀看Amazon Prime Video等服務。

創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）去年表示，Amazon Prime會員已突破一億人，相當於美國1∕3的人。會員會因Prime Video上的原創影音，再去亞馬遜購買相關產品，提升電商業績。因此，雖然製作原創影音內容燒錢，但向一億個會員固定收費，不啻為一筆穩定收入，更是把會員留在亞馬遜持續消費的好方法。

　策略6〉異業結盟 打造跨平台生態圈

有句名言說：「打不過，就加入吧！」由於一間公司不可能全部到位，張益紳認為，企業間透過合作，不僅能補足自身弱項，還能將各自優勢發揮到極致，產生多角化的生態圈。

目前HAPPY GO、UUPON和亞洲萬里通點數已互通。早期，亞洲萬里通點數只能兌換機票，現在連五月天演唱會都能換。

看好台日交流頻繁，HAPPY GO自2017年便和日本點數龍頭T Point合作，台灣人拿聯名卡到日本消費，可獲得在T Point和HAPPY GO平台相互轉換的點數，讓消費者更離不開這個生態圈。

綜觀來說，不論零售、娛樂、金融、科技等各產業，消費者都有不同需求，會員面貌也不盡相同。張益紳建議，各行各業發展會員經濟模式時，先審視自己屬於哪一種商業模式。

未來，會員經濟發展到極致，不僅可以針對需求，精準行銷，甚至能由會員驅動品牌，決定新產品的樣貌。「讓會員不是只買商品，而是喜歡這個品牌，真正love the brand（愛上品牌），」梁錦琳指出，這才是會員經濟的真諦。

【本文摘自遠見雜誌6月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://reurl.cc/2VOAX

ET快訊
一樣是大腸癌3期！他和賀一航「做出不同選擇」…最後活下來了
捲髮妹背殺！台男羞拍裸臀照　「一條線」網暴動：快刷卡
最強改運日！端午「財水自己煮」擺三方位　命理師教7招財源滾滾

關鍵字：會員經濟,遠見雜誌,會員經濟

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

MSCI調降台股權重生效　外資5月出走近630億元

先探／謝金河：郭董為何搖身變 「末日博士」？

一例一休缺乏彈性　林伯豐喊「加班上限提高至60小時」

期待雨水！土銀衝海外據點　明年擬拚增資150億元

外媒指台壽險業威脅美債市場　央行：過度誇大

遠見／會員經濟4.0　養出你的超級粉絲

先探／打造持股免疫力

先探／全球內需股出頭天

加工區史上最大聯合投資案動工　投資額破400億元

缺血性腦中風延長到黃金72小時　宣捷新藥獲美國FDA臨床核准

楊丞琳生日會要考試！　3分30秒作答..全場一片靜默XD

賀一航「完全不知道自己會死」　白冰冰說到一半痛哭：入院才5天！

糗大！他瞞孕妻帶小三出國被抓包 行李「塞滿情趣內衣」遭岳母痛打

余天悲痛：最後一面都沒見到　賀一航病逝「好友一個一個走了」

賀一航就像爸爸一樣.. 　KID不捨：好想他繼續發長輩圖

賀一航「生病也要繼續工作」　兒子忍淚：他最喜歡帶給大家快樂

用吸的剉冰！台中古早味飲品　「粉圓+粉粿」滿滿1杯只要50元

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

賀一航大腸癌病逝 　享壽64歲 老婆悲痛大哭

賀一航癌逝享壽64歲　 記得您給大家的歡笑..

MSCI調降台股權重生效　外資5月出走近630億元

先探／謝金河：郭董為何搖身變 「末日博士」？

一例一休缺乏彈性　林伯豐喊「加班上限提高至60小時」

期待雨水！土銀衝海外據點　明年擬拚增資150億元

外媒指台壽險業威脅美債市場　央行：過度誇大

遠見／會員經濟4.0　養出你的超級粉絲

先探／打造持股免疫力

先探／全球內需股出頭天

加工區史上最大聯合投資案動工　投資額破400億元

缺血性腦中風延長到黃金72小時　宣捷新藥獲美國FDA臨床核准

MSCI調降台股權重生效　外資5月出走近630億元

澳洲公開賽／周天成28分鐘直落二地主　愜意晉級16強

爆米花變牛奶了！濃厚焦糖味超魔性　全家獨家限量販售

鄭鴻展PO「阿宅房間」微縮模型實品　網驚：超大箱會引發家庭失和！

華航宣布贊助雙龍國小韻律體操隊機票　幫助累積海外比賽經驗

好市多轉運神物！幸運男嗑完豬腳「爽中樂透2千」　網暴動：開搶了

年輕男孩賴清德？「你這麼好騙」酸：可以配57歲的這位台灣女孩

不斷更新／艾迪頓先發戰伍鐸　富邦兄弟先發打序出爐

台東原住民文創聚落裝置藝術　呈現對土地敬意

誆和金酒公司「有關係」騙投資　馬防部退役中將之子判刑

財經熱門新聞

直擊！鴻海總部曝光　工程師證實..

王文洋跨海追遺產　獲得首勝

新即時電價　下午1到3點不吹冷..

郭台銘親寫32字　痛批中時是最..

鴻海總部直擊！員工好幸福　生一..

郭台銘與韓國瑜哥哥國小同班！　..

高利活儲吸睛　銀行向年輕人招手

郭台銘憶當年創業艱辛　45年老..

不小心轉錯帳戶　銀行要經對方同..

為台灣找出路！　11日郭台銘與..

郭台銘邀蘋果執行長庫克來台　協..

郭台銘分享與前妻林淑如昔日合照

韓國瑜造勢大會高人氣　林伯豐大..

中油問題95汽油已賠償10億元..

更多熱門

相關新聞

霸氣總裁到總統參選人　郭台銘五大轉變

過去這一個多月來，郭台銘的身分不再是跨國企業總裁，而是總統參選人，郭台銘的轉型像是「颱風」般橫掃政壇，民調逐漸上升的他，真的能再創人生高峰嗎？

遠見／圈粉第一、體驗至上的年代

林智堅三連冠遠見評比五星首長！

廢水循環再生　黑水煉金「解全球的渴」

遠見／米其林接地氣　更有台灣味

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

14歲被性侵！荷蘭少女接受安樂死

喝珍奶便秘5天　肚裡都是圓陰影

男友太嗨！2女肛門「爆出粉鮑魚」狂噴血

男賊闖宅被女屋主強綁床上「壞壞」

孫生公園「火車便當」搏鬥童顏超兇妹！愛的畫面全被拍

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

女星大陸猛賺1.4億　返台「卡這關」錢全沒了！

連吊桿車都考到！辣妹超猛4證照網看傻

台體大系主任爆不倫　竄改空姐女友成績

21歲女咳半年　住院5天肺腺癌亡

她貼字條「請長眼」老公傻眼　婆婆小叔神回

澎恰恰「偷拍光碟案」　首度向女主角道歉

小亨堡美夢成真「賓士GLC開回去」！感謝老闆陳建州

獨／光陽推「125等級電動機車」

更多

最夯影音

更多

楊丞琳生日會要考試！　3分30秒作答..全場一片靜默XD

賀一航「完全不知道自己會死」　白冰冰說到一半痛哭：入院才5天！

糗大！他瞞孕妻帶小三出國被抓包 行李「塞滿情趣內衣」遭岳母痛打

余天悲痛：最後一面都沒見到　賀一航病逝「好友一個一個走了」

賀一航就像爸爸一樣.. 　KID不捨：好想他繼續發長輩圖

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面