郭台銘要做「企業家總統」　擦亮中華民國「百年企業」招牌

▲鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘今天（4日）晚間在臉書發文，提到不僅日本缺企業家，台灣也缺「企業家」，而且缺一個能擦亮中華民國這個「百年企業」招牌的領導人，並送句話給蔡總統：「裝睡的人是叫不醒的！」

郭台銘首先跟大家分享個故事，提到他跟一位日本的領袖級人物聊天，內容說日本不缺政治家、科學家、教育家，但缺企業家！同理可證，他認為台灣也缺「企業家」，缺一個能把中華民國這個百年企業」招牌重新擦亮的領導人，而且台灣需要「企業家總統」。

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話鋒一轉，郭台銘表示，當國家領導人，應該要具備預見問題、提出問題、解決問題的能力，並提到自己有對蔡總統提出建言，而且蔡總統也說有開過會，但是質疑蔡總統是否有把因應對策告訴人民，因為開會並不代表就能夠有答案，強調「不懂的人開會，就是越開越不會！」

郭台銘舉例表示，蔡總統這幾天說了很多漂亮的數字，中美貿易戰被「作文比賽式」的口號給解決。但很遺憾，根據最近國發會公布的 5 月台灣製造業採購經理人指數（PMI），已暴跌3.5個百分點至48.2%，跌破所謂的「景氣榮枯分界點」的50%，整體製造業指數包含新增訂單數量、生產數量、人力僱用數量、供應商交貨時間和存貨等，也都從擴張變成緊縮。

郭台銘強調，這才是真的數字會說話，更表示經濟的危機就在眼前，最後，臉書內文寫他想送句話給蔡總統：「裝睡的人是叫不醒的！請好自為之」，並再次標注把全台灣人逼上梁山泊，還要台灣人幫你助英台。