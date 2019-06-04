中美貿易戰衝突加劇　京城銀短期投資損益受衝擊

▲京城銀行公布5月獲利，賺3.59億元，相較4月以及去年同期都略有下滑。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

京城銀於今（4）日公告，今年5月稅後純益為3.59億元，較4月的4.65下滑，也去年同期減少-2.7%，累計前5月稅後純益26.52億元，就去年同期增長38.3%，每股稅後純益（EPS）2.32元。

京城銀表示，隨著今年以來國內就業環境改善、民間消費與企業投資動能溫和成長，帶動旗下放款業務持穩發展，同步挹注整體手續費及利息收益保持穩健，惟中美貿易衝突加劇，全球股市震盪影響單月投資收益表現，使短期損益有較大波動。

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從長期發展來看，京城銀整體營運仍在高資產水準的基礎上擁有穩健成長動能，截至5月底逾期放款比率0.03%、逾期放款覆蓋率6039.75%、全體放款覆蓋率1.64％，維持京城銀一貫穩定的資產品質。

從經濟部最新公布數據來看，今年以來台商投資金額快速攀升至目前3,100億元，顯見中美貿易戰、科技爭端雖對全球股市造成衝擊，相對也促使台商回台投資意願提高、生產基地移轉需求增加，搭配上政府擴大基礎建設，提供銀行放款良好發展環境。京城銀向來以企業金融服務見長，截至今年首季企業金融營收占比達八成以上，預期隨著台灣國內企業資金需求增加、金融市場交易活絡，將有利於營運穩定成長。

此外，為因應國內、外金融環境變化，京城銀趁勢推出京美利美元「短期高利」定存專案，以期透過即時推出符合時事的金融方案，滿足客戶多元財務管理，不僅能形塑專業財富管理形象，提升品牌認同感，也助於旗下外幣服務業務發展，為京城銀與客戶共創雙贏。