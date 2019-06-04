報稅應該檢具的資料　10日前要寄送稽徵機關

▲財政部提醒，民眾網路報稅如果需要檢具資料，必須要10日之前寄送到稽徵機關（圖／記者張一中攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

台北國稅局表示，民眾透過網路完成107年度綜合所得稅結算申報後，如有應檢附證明文件或單據資料者，應於今年6月10日以前，也就是下周一前寄送至稽徵機關，以完成申報程序。

台北國稅局表示，綜所稅申報已經在5月31日截止，已經完成網路申報的民眾，若依規定應檢附證明文件及單據資料，應於法定申報期限屆滿後10日之內，也就是下周一(10日)寄送戶籍所在地國稅局所轄分局、稽徵所或服務處，或就近遞送至任一國稅局所轄分局、稽徵所或服務處代收。

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該局指出，民眾透過網路辦理綜合所得稅結算申報，於執行申報上傳成功後，如有證明文件或單據資料須檢附者，系統會產出「應檢送各項證明文件單據申報表」及「寄送信函封面」，請民眾將應檢送的證明文件單據連同該申報表寄(送)至稽徵機關，提供審核。

舉例說明，如果民眾採用列舉扣除額申報，且其列報的捐贈及醫藥費扣除金額，均超過自行以憑證上網查詢或向稽徵機關臨櫃查詢的金額，則系統會產出上開「應檢送各項證明文件單據申報表」，提醒納民眾須檢附捐贈及醫藥費相關收據供稽徵機關查核。



國稅局局呼籲，相關附件採親自遞送者，以證明文件及單據資料送達稽徵機關之收件日期為準；如以掛號寄送者，以發寄郵局之郵戳日期為準。已完成網路申報的民眾，請留意在規定期限內將相關附件寄(送)至稽徵機關，以維護自身權益。