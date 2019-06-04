國外保養品勿亂買　小心運「毒」而面臨刑責

▲海關查獲小量、私帶大麻毒品的情況有明顯增加。（圖／123rf、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

關務署今（4）日表示，由於少數民眾可能受到歐美「大麻合法化」風潮影響，嘗試自境外以快遞貨物、郵包、去國外旅遊的旅客行李攜帶，走私少量大麻，或者含大麻主要成分四氫大麻酚（THC）的精油、蛋白粉等商品，根據統計今年前4月查獲數量確實有明顯增加，關務署提醒民眾切勿擅自輸入大麻或含有THC成分的二級毒品商品而觸法。

根據毒品危害防制條例規範，運輸或攜帶含THC的二級毒品的商品，查獲會依據以涉運輸第二級毒品偵辦，會面臨刑責的問題。

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根據關務署的調查，海關去年查獲走私毒品達到7,213.3公斤，創歷史新高，今年1-4月查獲的毒品3,640.5公斤；而至5月底為止，已經超越106年一整年查獲數量(4,438公斤)。

而關務署觀察，目前運毒確實有兩極化的現象，一方面不法集團持續自中國大陸、香港、東南亞等高風險地區試圖以海空運送貨物走私數百至上千公斤毒品或先驅原料。但另一方面則是少量私帶大麻或含大麻成分(低於5公斤)的精油、巧克力、保養品等「新型態毒品」，關務署舉例，民眾像網路上或海外旅遊購買國外保養品品牌HEMP，就含有大麻的主要成分THC，這是被禁止的；此外海關也有查到，有輸入的電子菸菸油內含大麻的成分。

根據關務署統計，今年前4月，透過查獲透過空運運輸的毒品有97件、總計1224公斤、去年同期64件，總計410公斤；旅客私帶的重量有44.8公斤，去年同期36.5公斤；郵包則有112.4公斤，去年同期為10.2公斤，今年小量運毒的查獲數明顯增加。

關務署強調，海關運用風險管理機制整合國內外情資，搭配陸續建置的軌道式海運貨櫃X光檢查儀及小型貨物郵包行李X光檢查儀，加上緝毒犬及毒品偵測儀等查緝工具，加強毒品的查緝，民眾切勿以身試法。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸食毒品，有害身心健康。