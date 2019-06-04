沒卡高雄市登革熱補助！疾管署澄清：年初已核定861萬

▲疾管署防疫人員於三民區鼎金里及周邊里別查核登革熱孳生源。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

高雄市三民區爆發本土登革熱群聚，也讓外界關心高雄市府的防治工作落實情況，不過，卻有媒體報導指出，高雄市年初曾向中央申請4000萬元登革熱防疫經費遭到「卡關」。疾管署副署長莊人祥受訪澄清，今年初已經核定補助高雄861萬相關經費，為各縣市最高；且依法，地方應該先編足預算，真有不足，中央再進行補助；另一方面，高雄市府也已表示會動用計畫動用第二預備金投入防疫。

根據疾管署4日最新統計，今年截至目前為止，國內累計有15例本土登革熱病例，全發生在高雄市，且絕大多數為近期發生在三民區鼎金里的群聚疫情，個案已達到14例。

▲遭質疑卡關高雄市防疫經費補助，疾管署特別進行澄清。（圖／疾管署提供）

面對卡關質疑，疾管署副署長莊人祥指出，衛福部過去連續5年動支第二預備金補助地方防治登革熱，事後兩度遭到監察院及立法院預算中心進行調查並要求說明；而按照《傳染病防治法》規定，地方政府本來就該自己先編足預算，後續仍有不足再由中央適時補助。

中央去年針對高雄核定851萬作為登革熱防治補助，後又動支1,524萬二備金，整年防治補助達到2,375萬元。今年則於年初即核定稍多於去年的861萬元補助，高雄市於5月21日行政院重要蚊媒傳染病防治聯繫會議，請求登革熱防治所需經費4,635萬元。

莊人祥說，疾管署會中已經回覆高雄市府，先由地方來擴大預算額度，高雄市方面也已著手辦理動支第二預備金程序後，如仍確有需求，疾管署本於中央地方共同合作防疫，亦會循往例進行審查，給予必要的補助。疾管署強調，防疫不分中央地方，登革熱防治工作需中央、地方及全民一起合作，才能有效對抗登革熱。