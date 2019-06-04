減稅紅包變調成「加稅」？財政火速澄清　擔心成財政災難

▲財政部次長吳自心。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

根據財政部統計，綜所稅金結算申報的初步統計到5月31日止的稅收淨額為1250.20億元，較去年同期減少102.75億元，遠比想像中的樂觀，卻被外界解讀為變相「加稅」，財政部今（4）日火速澄清，若造成外界誤解為還有減稅空間，就會成為財政災難。

但有媒體提到，財政部原預估今年所得稅(綜所稅、營所稅)會有198億元的稅損，結果卻出現429億元的稅收增長；原預估綜所稅的稅損一年500多億元，實際稅收只減少102.75億元，差了近400億元，結果卻出現429億元的稅收增長，一路宣傳的減稅方案反成了「加稅」方案。

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但是為了避免大眾誤會，財政部次長吳自心親自解釋。吳自心提到兩個重點，其就是綜所稅結算申報金額為1256.50億元，雖然比預估樂觀，但是確實比去年1358.95億元減少，以此來看絕對不是「加稅」而是「減稅」。

其次，根據財政部原本的預估，四大扣除額包含標準扣除額、薪資扣除額、身心障礙扣除額以及幼兒學前扣除額等，稅損大約是388億元；調整最高稅率從45%調降到40%的稅損是31億元，以及基本生活費的調高，稅損也達55億元，整體算起來稅損達到了553億元，整體稅收再加上當時考慮的經濟成長率，會降至到913億元。

吳自心強調，稅損數字是依據104年的報稅資料來計算，當時並沒有靠綠企業股利發放會增加、員工薪資會增加，以及綜所稅收原本就自然成長等因素，才會有實際的稅收會比原來預估還要來得樂觀。吳自心進一步指出，如果以107年度的申報資料（今年報稅）利用舊制來收的話，稅收可能會比現在還要更龐大，這就是「減稅政策」，絕對不是「加稅」。

吳自心指出，如果外界誤解為稅制優化不是減稅、反而是加稅，是賦稅署「不可承受之重」，若讓外界擴大以為，財政部欺騙大眾是「減稅」，而實際上是「加稅」，誤解為還有減稅的空間，這也將是財政的災難。