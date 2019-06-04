不小心轉錯帳戶　銀行要經對方同意才能扣回款項

▲轉帳若不小心輸錯帳號，銀行要經對方同意才能扣回款項。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者戴瑞瑤／台北報導

過去曾發生民眾突然發現帳戶中多出一筆錢，但又不知道是誰轉的，擔心被銀行凍結帳戶。銀行局表示，通常轉錯帳可分為3種情況，包括輸錯帳號、遭詐騙、薪轉。其中，不小心輸錯帳號是最麻煩的。

民眾在網路購物或是轉錢給朋友時，有時會不小心輸錯帳號，將錢轉到他人帳戶裡。銀行局表示，若錢已經匯出去，民眾要趕快通知自己帳戶的銀行，銀行會跟匯入款的銀行溝通，匯入款銀行要去取得對方客戶同意，才能做沖銷，銀行不能直接做扣款的動作。

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但若對方不同意銀行把錢扣回呢？銀行局表示，這時就變成雙方要坐下來好好談，因為收到錢的人可以主張這是應該收到的，而轉錢出去的人也可以舉證自己轉錯帳，甚至指控對方是不當得利。

第二種情況是被詐騙，如果民眾的帳戶發生不當資金交易，檢調單位會去通知銀行，銀行就要把該帳戶列為警示戶，依照異常帳戶的管理規定來辦理。

第三種情況，則是公司發薪水到民眾的薪轉戶，銀行局指出，因為薪轉戶是有契約的，若公司發現算錯薪水，就要看契約中公司是否有權可以更正，若契約中有明訂可更正，銀行是可以先沖回再更正為正確金額。

但若公司發薪水到戶頭，員工都領出來了才發現有誤呢？銀行局說，因為薪轉戶是有契約約定的，如果不小心花掉了，依照規定員工是要把錢還出來的。