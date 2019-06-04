元大銀行擅自扣薪轉戶錢遭律師指背信　金管會：沒有背信問題

▲元大銀行。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者戴瑞瑤／台北報導

元大銀行爆出元大人壽年初發放年終獎金時，因為提供的轉帳資訊有誤，造成部分元大人壽員工薪轉錯誤，元大銀行只好把錢先從薪轉戶扣回，當天下午再次轉入正確金額，但有律師指稱此舉恐觸犯背信罪。對此，金管會銀行局表示：「沒有背信的問題，依照契約是可以做更正的。」

根據《聯合報》報導，元大人壽今年初發年終獎金，部分員工從元大銀行的薪轉戶先收到錢，但元大人壽發現有誤，因此元大銀行從員工薪轉戶再次扣回錢，當天下午再將正確的錢匯入員工薪轉戶。但律師卻指稱，元大銀行有觸犯背信罪。

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對此，銀行局今天(4日)表示，經過了解，元大銀行在1月15日中午12點，元大人壽依約定要求元大銀行託付年終薪資，到12點20分時錢入到員工薪轉戶，約12點50分元大銀行接獲元大人壽人資部門通知，指提供的轉帳資訊中部分員工薪轉有誤，要求元大銀行扣回，當天下午16時05分，元大人壽人資部提供更新的薪轉明細，元大銀行立刻進行整批上傳，到16時36分完成整個更新作業，沒有造成任何一個員工的損失。

銀行局副局長莊琇媛表示，客戶辦理薪轉公司戶都會訂定相關契約，元大銀行只是依照客戶當初訂定的契約做相關更正，這有三方契約，也就是元大銀行、元大人壽跟員工的三方契約。

依照元大銀行的「帳戶往來暨相關服務總約定書」，當中明確有指出：「凡他人存入款項因誤寫帳號或戶名致誤入客戶帳戶，或因貴行處理錯誤致存入客戶帳戶者，一經發現，貴行得逕自客戶帳戶內扣除更正之，倘存入款項已被支用，一經貴行通知，客戶應立即退還。」

莊琇媛指出，元大人壽有跟元大銀行訂定契約，但是發生轉帳細目金額有誤，才會有轉入、轉出又轉進的問題，但是這在三方簽的轉帳契約中都有事先約定好，轉錯是可以做更正，會先沖回再做更正，沒有背信的問題，只是做更正。