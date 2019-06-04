崇友喜獲北市國際酒店訂單　2020年第四季完工挹注獲利

▲崇友總經理游本利表示，公司接獲南京松江飯店寓邸之大型新梯訂單、以及忠孝東路國際酒店汰舊換新訂單等，將貢獻整體營收逾新台幣7100萬元。（圖／崇友提供）

記者林淑慧／台北報導

中美貿易戰持續延燒，內需型產業表現相對持穩。國內電梯大廠崇友受惠自有品牌佈局有成，近期拿下台北市國際酒店新梯及汰舊換新訂單，加上台肥C2建案新梯案，在手訂單高達43億元，預計自2020年第四季起完工認列營收，可望挹注公司獲利表現。

崇友總經理游本利表示，公司接獲南京松江飯店寓邸之大型新梯訂單、以及忠孝東路國際酒店汰舊換新訂單等，將貢獻整體營收逾新台幣7100萬元，可望預計於2020年第4季完工驗收認列。

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另外，崇友今年也拿下台肥南港C2飯店及辦公大樓新梯訂單，合約金額約8000多萬元，該建案預計2021年完工，並可望於2022、2023年完工認列營收，挹注集團營運保持良好成長動能。

游本立指出，受惠房市景氣好轉，今年新梯訂單上看2300至2500台，年增5%至10%；汰舊換新業務也有成長，從去年的350多台成長至400多台，年增10%至15%，推升今年新梯及汰舊換新業務占營收比重達六成。

隨著台灣人口密度攀高，建商為考量土地開發效益，帶動21層樓以上的高樓層建案需求熱絡，根據內政部統計資料，2018年21層樓以上之高樓層建築使用執照核發數量達240件，較2000年的67件大幅增加2.6倍。

崇友表示，多年來於全台電梯市場占有率保持2成以上水準，由於台灣房市案源需求結構改變，以及崇友新梯研發技術實力的提升，集團於2014年正式發展中高端自有品牌「堅尼西斯」，為國內本土品牌率先推出電梯運行速度每分鐘達150至240米之高速電梯，至今仍保持國內技術領先地位，成功與旗下自有品牌「崇友」及代理品牌「東芝」達到品牌差異化區隔。