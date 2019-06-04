逾8成上班族遇過職場小人　這10大類型最討人厭..你遇到哪種？

▲根據調查，高達82.1%的上班族表示，曾經遇過職場小人，其中超過半數的人會選擇反擊。（示意圖／CFP視覺中國）

記者紀佳妘／台北報導

無論是職場菜鳥或老鳥，遇到小人也是意料之中的事。根據人力銀行調查，逾8成上班族透露，自己曾經遇過職場小人，其中雙面人、八卦狂、有靠山等10大類型最討人厭。

yes123求職網最新調查指出，有65%的上班族透露，因為覺得老闆或主管決策錯誤，因而提出建言，其中有33.3%的人指出，獲得採納；40.4%表示，沒獲得採納，但也沒被責難；26.3%則說，沒獲得採納，還被責難；調查也發現，高達82.1%的上班族表示，曾經遇過「職場小人」，其中逾半數的人會選擇反擊。

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至於曾經遇過的職場小人，主要類型依序有雙面人型（人前看似和善，背後心機超重）、喜歡八卦型（不論同事的私事、公事，無忌諱轉述給別人聽或批評）、仗勢欺人型（自認有上司當靠山，假傳命令給其他人），以及推託卸責型（把難事推給別人處理，把黑鍋推給別人背）、愛打小報告型（辦公室糾察隊長，經常向上司反映同事缺失）。

▲調查指出，65%上班族曾向上司提出建言，但有26.3%受訪者透露不但沒獲採納，還被上司責難。（示意圖／資料照）

其餘的職場小人類型，又分別為挑撥離間型（在同事之間故意亂傳話、顛倒是非，使別人被誤會）、愛拍馬屁型（不論對錯，只會說上司永遠是對的）、愛搶功型（總覺得公務上的成功，皆與自己有關），以及過河拆橋型（只看重對方在工作上是否具利用價值）、假面閨蜜、兄弟型（令人誤以為是職場好友，私底下想辦法搞破壞）。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，企業若追求永續經營、業績長紅，老闆與高階主管的決策，千萬不能專斷獨行，要有接受忠言的雅量；如果刻意抹煞或處分有特殊意見的同仁，變成「一言堂」的辦公室氛圍，最終將導致真正的人才，紛紛掛冠求去。