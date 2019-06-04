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川普一句話牽動股市！台、印股兩樣情　內需相關類股成資金避風港

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▲全球股市示意圖。（圖／路透社）

▲川普政府持續拉高各國進口關稅，擴大貿易戰範圍，使得道瓊工業指數上周大跌逾300點，美股3大指數的5月跌幅均超過6%。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

中美貿易戰僵持不下，美國總統川普持續擴大貿易戰範圍。觀察外資動向，資金持續撤出台股，上周淨流出5.6億美元，反觀印股連續2周獲得資金青睞，也是5月新興亞股的吸金王。展望後市，中信投信表示，中美貿易談判不確性仍在，建議投資人保持觀望態度。

根據彭博統計，上周外資資金流向，印度股市已連續2周獲得資金青睞，上周吸金13.8億美元（約新台幣433億元），也是整個5月的吸金王，至於台股的流出狀況趨緩，上周淨流出5.6億美元（約新台幣175億元）；南韓流出則是擴大，上周淨流出9.9億美元（約新台幣310億元）。

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▲▼▲外資對亞洲股市買賣超金額，其中印度股市表現最為亮眼，一舉成為5月新興亞股的吸金王。（圖／中信投信提供，點圖可放大）

▲外資對亞洲股市買賣超金額，其中印度股市表現最為亮眼，一舉成為5月新興亞股的吸金王。（圖／中信投信提供，點圖可放大）

展望台股後市，中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，上周中美針對貿易戰的發言暫歇，使得台股回歸基本面表現。不過，大陸商務部近期有意將嚴重損害大陸企業正當權益的外國企業列入「不可靠實體清單」，再度掀起市場波瀾，因此他建議，投資人持續觀望，或採取定期定額方式介入。

觀察台股近日表現，周俊宏指出，跌深的電子類股可望在短線上出現反彈。長線上，仍需觀察中美貿易談判的走向。他預期，在民粹主義下，相關商品的供應鏈可能會受到需求的影響下滑，但5G、TDDI、電動車、多鏡頭等主題，仍可逢低布局，另外內需相關類股較不受中美貿易議題影響，成為資金的避風港。

至於其他亞洲股市表現，中國信託亞太多元入息平衡基金經理人陳彥羽指出，相較於東北亞的逢低布局，東協國家受惠於選後行情，當選人將持續實現如基礎建設、減稅等選舉支票，值得投資人多加留意。另外，儘管南韓持續遭到外資賣出，但指數已經來到年初的低點，且受惠於中美貿易戰的轉單效應，因此可就科技與長線看好的消費、娛樂產業進行布局。

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關鍵字：中美貿易戰,亞股,新興市場,台股,投資人,定期定額,外資,資金

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