中美貿易戰加劇企業保守　第3季人力需求僅4.2萬人不如去年

▲根據調查，廠商預估淨聘僱人力4萬2500人，較去年同期減少10.2%。（示意圖／視覺中國）

記者紀佳妘／台北報導

勞動部最新公布2019年第2次人力需求調查，受全球經濟成長動能減緩，以及中美貿易爭端未解影響，市場保守觀望，不過在新興科技應用發展及政府執行擴大內需與投資方案，加上暑期消費旅遊旺季，使得廠商今年第3季淨增聘僱人力達4萬2500人。

為了解今年7月底就業市場人力需求情形，勞動部自4月22日至5月10日就員工規模30人以上的事業單位辦理「108年第2次人力需求調查」，回收有效樣本計3137家。

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調查結果發現，事業單位預計2019年7月底較4月底人力需求情形，預計增加人力的廠商23%、需求不變68.27%、減少人力3.37%。整體來看，廠商將增加4萬8500人，減少6100人，淨增聘僱人力為4萬2500人。

今年7月底工業部門預計人力需求淨增加1萬9700人、服務業部門淨增加2萬2700人。按行業別觀察，以製造業人力需求淨增加1萬8000人較多，而批發及零售業，住宿及餐飲業則分別淨增加4900人、4400人。

另從職類別來看，7月底與4月底相比，各職類預計人力需求均呈增加，以技藝有關工作人員、機械設備操作及組裝人員淨增加1萬2800人較多，技術員及助理專業人員淨增加9700人名列第2，服務及銷售工作人員淨增加8400人，專業人員、基層技術工及勞力工也分別淨增加5400人、3600人。

整體而言，事業單位增加人力原因主要有3個，其中「退離者補充」以37.95%排名第一，其次是「需求市場擴大（含設備或部門擴充）」占30.02%，第三是「提升勞動條件」則占了17.61%；進一步觀察行業表現，製造業、批發及零售業增加人力原因均以「退離者補充」分別占39.8%、37.9%較多，藝術娛樂及休閒服務業、住宿及餐飲業則因逢暑假消費旅遊旺季，「即將進入本產業旺季」因素分別占44.93%、30.94%。

勞動部統計處處長羅怡玲表示，全球經濟成長動能減緩和中美貿易爭端未解影響，加上全球需求沒有特別暢旺，市場偏向保守觀望，今年人力需求人數增加幅度不如以往來得大；至於台商回流是否反映人力需求，她則說，目前尚未看到明顯變化。