　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 找降價房 | 保險

台商回流強強滾　台糖擬釋出逾二千公頃土地只租不售

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台商回流強強滾，台糖公司副總經理兼發言人顧孝柔表示，台糖擬釋出約2051.59公頃供經濟部工業局挑選，以利台商回商建廠。（圖／記者林淑慧攝）

▲台商回流強強滾，台糖公司副總經理兼發言人顧孝柔表示，台糖擬釋出約2051.59公頃供經濟部工業局挑選，以利台商回商建廠。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

中美貿易戰持續延燒，政府力拚台商回流政策，台糖公司今（4）日表示，已挑選彰化以南至高雄市共13處非優良農地，釋出面積約2051.59公頃，由經濟部工業局開發工業區，採只租不售方式，供台商回台建廠之用。

經濟部立下台商回台投資金額五千億元目標，經濟部日前於立法院報告時表示，，一旦台商回台投資金額超出今年目標五千億元時，將涉及到胃納容量問題，經濟部將就各面向提出配套措施，協調台糖釋出土地即為其中一項。

請繼續往下閱讀...

台糖公司配合經濟部工業局規劃新開發產業園區，提供13處土地供勘選，各縣市提供情況包括：彰化縣提供四處土地，面積為586.59公頃；雲林縣提供三處土地，面積為600.83公頃；嘉義縣提供二處土地，約280.05公頃；台南市提供三處土地，面積為544.33公頃；高雄市提供一處土地，約39.79公頃。

台糖公司表示，上述土地儘量挑選交通便利之非優良農地，但目前水電等基礎設施較為缺乏，後續將由經濟部工業局規劃相關基礎建設，以利台商回台建廠。

另外，台糖全台五間量販店將改由家樂福經營，造成800名的計時員工遭解雇，台糖表示，經台南市勞工局調解，目前三分之二的條件完成協商，其餘要求將在6月6日第三度協商會議討論。

ET快訊
快訊／肉圓爸暴打小孩判決出爐！「僅判3個月」法官還給緩刑
東大門夜市大火「排除人為縱火」　消防局：疑似遺留火種釀災

關鍵字：台商回流,經濟部,台糖,量販店,家樂福

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

中油問題95汽油已賠償10億元　發票退款留意六月底截止

蘋果西打母公司財報四大疑點　新董座王鎮民親上火線回應

蘋果西打母公司下市危機露曙光　大飲：新任會計師查核財報中

影／沒等到韓國瑜電話　郭台銘輕嘆氣...不去造勢大會「回去開會了！」

影／韓國瑜凱道造勢　鴻海郭台銘：打敗民進黨才是唯一目標

全球不織布大王南六董座黃清山　搶攻面膜代工年收65億

全球不織布大王南六董座黃清山　搶攻面膜代工年收65億

徐旭東、吳東昇站台！紡拓會首辦紡織徵才博覽會 開500職缺向年輕人招手

蘋果西打母公司大飲下市危機　新董座王鎮民：公司不會馬上下市

加油先等等！　下週汽柴油每公升估調降0.3元

李喬如要求官員離席！雙方對嗆　韓國瑜爆氣：這種議員才不及格

來真的！顏清標示範拿刀跺腳筋 自嘲「忘了殺幾個」：滷完再吃掉

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

正妹「未婚先孕」淚訴被搞大肚子　保守媽遭惡整：這孫子誰要啊？

睡覺狂被狗擠...奴才準備小床 網友笑歪：分明是買給自己的XD

李喬如要求官員全離席！雙方激烈對嗆　韓國瑜爆氣：你這種議員才不適任

楊丞琳噹「穿高領遮下巴」　潘瑋柏：她講什麼我不太聽的

林依晨收弟弟親筆信淚崩！　哽咽自責：給你很多壓力

評韓國瑜凱道造勢「5大扣分」　館長：上台還是講不出屁話

蔡依林hito壓軸嗨翻小巨蛋　首唱新歌《你也有今天》合體猛男

台灣國際醫療展6大亮點超吸睛　打造B2B醫療產業生態系

台商回流強強滾　台糖擬釋出逾二千公頃土地只租不售

哈日族看過來！日圓換匯價今飆高至0.2952　專家建議善用「外幣提款機」

影／郭台銘溜台語「吃飽沒」搏感情　承諾當選總統設「村里長專線」、「AI村里」

郭台銘：蔡英文把台灣民眾都逼上梁山泊　我們還要「助英台」嗎？

中油問題95汽油已賠償10億元　發票退款留意六月底截止

影／郭台銘：黑郭比卡韓更多　籲國民黨中央要促進團結

台股三王領跌　台股下跌70.95點再度摔下10,500大關

全球半導體出貨季減近兩成　台灣逆勢季增36%

「錢」進新南向！台商求才若渴紛紛祭高薪　一口氣釋逾1300職缺

謝淑薇表態願打東京奧運　網協樂觀其成積極爭取

鼻酸！賀一航一生最愛是她　罹癌拼老命賺錢…「只為了幫愛妻買房換車」

家門前停車被檢舉「檢舉人侵害隱私權」　法官判免罰

囂張！大腸王街頭塗鴉遍及北市　鍾沛君：燈節嘉賓還抓不到？

佛房東來也！「門把掛2顆肉粽」飄人情味　網激推…過年給紅包

買起來！日本吉野家推六款「丼飯罐頭」　能存放3年，還有膳食纖維

快訊／沒加辣就暴打小孩！肉圓爸判決出爐　「僅判3個月」法官還給緩刑

移民署查獲165名非法滯台外籍人士　39人強制遣返

不是只賣房　房仲深入山區助原住民重建家園　

全國身心障礙者文藝獎「文薈獎」　得獎作品展台南生活美學館展出

女生「這個地方」都有一顆痣？ 　網友見證瘋傳：太詭異了

財經熱門新聞

新即時電價　下午1到3點不吹冷..

高利活儲吸睛　銀行向年輕人招手

日圓早盤飆破0.295元大關　..

威力彩迎27連槓　下期頭獎上看..

鴻海董座任期倒數　郭台銘：所有..

達人讚Mac Pro「買不起是..

墨西哥關稅發威　緯穎：提前出貨

凍不住！光寶科要收購光寶日寶

3-4月18張千萬中獎發票明細..

快訊／威力彩4.4億幸運獎號出..

郭台銘：黑郭比卡韓更多　籲國民..

中美貿易戰成「長期冷戰」　謝金..

樺漢談貿易戰　考慮遷移回台

中美貿易戰加劇　郭台銘預言：世..

更多熱門

相關新聞

價差10倍！台電推新節電方案省荷包

台電在2016年推出「住商型簡易時間電價」後，今年4月再度推出以小時為單位的「即時電價」，可分成紅、黃、綠3種電價，電價差距最高可達約10倍，預計最快在2020年報請經濟部核定後實施。

和碩童子賢臨門一腳　經部：台商回流優惠中小企業也適用

廣達林百里現身經濟部業務會報　為產業AI化提建言

B2MC創新投資論壇　多方探討創投

經濟部培育AI人才　攜手企業向下扎根　

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 具荷拉 喬喬 宋讚養 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

2款iPhone淘汰！iOS 13支援名單曝光

毛！賀一航20年前說出自己「死亡密碼」網起雞皮

快訊／賀一航大腸癌病逝！　享壽64歲

終於！台南貨櫃公園6月6日試營運

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟

我爸爸不能換！賀一航兒IG 2字曝心聲

男約「正妹」遊西藏...見本尊嚇傻

柴犬失蹤未1天　找到剩皮毛內臟

白冰冰罵賀一航兒子　聽完解釋淚崩

凌晨韓國瑜FB發文　議會質詢結業感言

韓國瑜承諾「恢復軍公教18%優存」　網吵翻

賀一航過完年沒消息　六月泣不成聲：我們太大意了

6月射手慘到哭「不是生就是死」　巨蟹、天蠍被捅刀

索爾宣布「暫退好萊塢」

更多

最夯影音

更多

李喬如要求官員離席！雙方對嗆　韓國瑜爆氣：這種議員才不及格

來真的！顏清標示範拿刀跺腳筋 自嘲「忘了殺幾個」：滷完再吃掉

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

正妹「未婚先孕」淚訴被搞大肚子　保守媽遭惡整：這孫子誰要啊？

睡覺狂被狗擠...奴才準備小床 網友笑歪：分明是買給自己的XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面