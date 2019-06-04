台商回流強強滾　台糖擬釋出逾二千公頃土地只租不售

▲台商回流強強滾，台糖公司副總經理兼發言人顧孝柔表示，台糖擬釋出約2051.59公頃供經濟部工業局挑選，以利台商回商建廠。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

中美貿易戰持續延燒，政府力拚台商回流政策，台糖公司今（4）日表示，已挑選彰化以南至高雄市共13處非優良農地，釋出面積約2051.59公頃，由經濟部工業局開發工業區，採只租不售方式，供台商回台建廠之用。

經濟部立下台商回台投資金額五千億元目標，經濟部日前於立法院報告時表示，，一旦台商回台投資金額超出今年目標五千億元時，將涉及到胃納容量問題，經濟部將就各面向提出配套措施，協調台糖釋出土地即為其中一項。

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台糖公司配合經濟部工業局規劃新開發產業園區，提供13處土地供勘選，各縣市提供情況包括：彰化縣提供四處土地，面積為586.59公頃；雲林縣提供三處土地，面積為600.83公頃；嘉義縣提供二處土地，約280.05公頃；台南市提供三處土地，面積為544.33公頃；高雄市提供一處土地，約39.79公頃。

台糖公司表示，上述土地儘量挑選交通便利之非優良農地，但目前水電等基礎設施較為缺乏，後續將由經濟部工業局規劃相關基礎建設，以利台商回台建廠。

另外，台糖全台五間量販店將改由家樂福經營，造成800名的計時員工遭解雇，台糖表示，經台南市勞工局調解，目前三分之二的條件完成協商，其餘要求將在6月6日第三度協商會議討論。