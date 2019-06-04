台灣國際醫療展6大亮點超吸睛　打造B2B醫療產業生態系

▲台灣國際醫療暨健康照護展將在6月27日至30日在世貿一館登場，以3大展區貫穿展區，串聯上中下游產業鏈。（圖／外貿協會提供）

記者紀佳妘／台北報導

台灣國際醫療暨健康照護展與台灣國際醫材製造及零組件展今（2019）年將聯合展出，以「醫療」、「健康」、「照護」3大領域貫穿展區，預計將有326家廠商參展，使用620個攤位，串聯上中下游產業鏈，可望吸引1200名海外買主來採購，朝B2B方向邁進，協助業者打造醫療產業生態系。

外貿協會今天舉行台灣國際醫療暨健康照護展與台灣國際醫材製造及零組件展展前媒體餐敘，副秘書長林芳苗表示，今年展區有6大特色，包括醫療照護專業B2B平台、串接醫材供應鏈、長照銀髮智慧商機、新創醫療、智慧手術房情境館。

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林芳苗指出，去年醫療展和銀髮展聯合展出，今年聚焦在B2B議題上，整合上中下游供應鏈，同時國際生醫新創論壇、世界雷射醫學大會同期展出，可望有加乘效果。去年台灣國際醫療暨健康照護展一共吸引55國，超過1100名國際買主參觀採購，今年預計將有1200名海外買主參訪。

每年展覽都不缺席的真茂科技股份有限公司總經理林燕山表示，公司成立16年以來，積極將智慧健康照護的產品推廣到國外，近年轉為B2B模式，透過參展不僅能夠與客戶快速媒合，同時也能尋求合作夥伴，皆有逐年增加的趨勢，爭取更多訂單。

緯創醫學這次是第一次參展，將展出醫學影像及語言辨識等醫療解決方案，總監郭志峰指出，公司著重研發大數據、人工智慧分析，同時也在血液透析做出成果，希望透過數據分析來做疾病預測，也是這次展出的重點之一。