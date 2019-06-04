哈日族看過來！日圓換匯價今飆高至0.2952　專家建議善用「外幣提款機」



▲專家建議，外幣ATM無論在便利性或匯率優惠，都大勝線上結匯與臨櫃換鈔。（圖／玉山銀行提供）

記者劉姵呈／綜合報導

美中貿易戰擴大到全面對抗，投資人擔憂全球經濟，推升日圓不斷上漲。自昨日日圓飆破0.295字頭後，已經有不少哈日族在網路上哀嚎「愈換愈貴」、「崩潰早知道就梭哈全換」；而今（4）日日圓也是開高走高，截至下午3點前，台銀日圓現鈔牌告賣出價續飆至最高0.2952元，創下兩年六個月以來最高，連假想出去玩的哈日族欲哭無淚。匯銀人士表示，其實臨櫃換鈔最不划算，不如善用線上結匯或外幣ATM領鈔，銀行還會針對存款戶提供匯率折讓優惠。

台銀今日現鈔牌告賣出價格，截至下午3點前，最高衝上0.2952元，也創下自2016年11月16日以來最高紀錄。若以新台幣5萬元旅費來換算，今年最低的日圓匯價0.2789元，可以換得17萬9,275日圓，但以目前最高匯價來算，僅換得16萬9,376元，足足相差了有9,899日圓，折合新台幣為2,922元，連假想去東京迪士尼或環球影城，得多掏腰包花一張門票錢了。

而日圓漲不停，讓不少網友哀嚎，大喊「愈換愈貴」、「崩潰早知道就梭哈全換」，究竟怎麼換匯最划算？匯銀人士表示，一般來說，臨櫃換匯較不划算，因為匯率以「現金賣出價」計算，且大多數銀行都會收取大約100元手續費；而線上結匯最怕出國當天到機場領取時發生問題。

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因此，匯銀人士建議，也可以透過24小時營業、假日不打烊的外幣ATM換匯。現在有許多家銀行針對台幣存款戶提供「匯率折讓優惠」，且有的外幣ATM是收取現金賣出價及即期賣出價的中間值作為賣出價，比起臨櫃換匯划算，而且不必受限於銀行營業時間，手續費部分，台幣存戶都不需要收取手續費，持他行金融卡的也只需要5元手續費。也就是說，無論在方便性或匯率優惠，都大勝線上結匯與臨櫃換鈔，哈日族不妨可以考慮多利用。