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影／郭台銘溜台語「吃飽沒」搏感情　承諾當選總統設「村里長專線」、「AI村里」

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記者姚惠茹／台北報導

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘今天（4日）來到全國村里長聯誼會，現場與全台超過200位的村里長對談，並獲聘擔任總顧問一職，郭台銘不僅以台語致詞，還用接地氣的「靠腰」、「吃飽沒」來搏感情，並承諾當選總統要設「村里長專線」、「AI村里」。

▲郭台銘出席全國村里長聯誼會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲郭台銘獲聘為全國村里長聯誼會總顧問。（圖／記者屠惠剛攝）

請繼續往下閱讀...

郭台銘今天來到全國村里長聯誼會，首先由永齡基金會執行長劉宥彤提到，過去基金會就有急難救助平台，已經和很多村里長合作，未來將會持續扮演協調地方社會局的橋樑角色，或是針對案件種類給予實質幫助，並不是為了總統大選，而是以基金會和鴻海的立場，為基層來服務。

▲郭台銘出席全國村里長聯誼會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲郭台銘出席全國村里長聯誼會。（圖／記者屠惠剛攝）

隨後，郭台銘以台語致詞，還被問到台語好不好，馬上以接地氣的「靠腰」、「吃飽沒」來搏感情，並強調接下中華民國村里長聯誼會總顧問的聘書，未來如果當選總統，一定會把這張證書掛在總統府辦公室，因為這張證書代表了全國7千多位的村里長，並計劃要在辦公室設立「村里長專線」，讓基層的聲音直達最高層，不管是颱風、天災、淹水等任何問題，都不用通過救災平台，直接就可以打電話來溝通。

針對全國村里長聯誼會總會長楊鑫坤表達，村里長的定位不明問題，郭台銘現場承諾會修正已經超過60年沒有改過的地方制度法，因為他知道村里長沒有薪水、沒有公務職位，只有4.5萬的事務費，連影印的紙錢都不夠，並建議每一個村里都要鼓勵工商經濟發展，而他是最適合帶領大家發展台灣經濟的人。

同時，郭台銘形容，其實在政府體制中，村里長就是核心運算，因為他們遍布全台跟所有的里民連結，未來要用大數據連結每個一村里長辦公室來做犯罪防治，透過高科技來做到「AI村里」的規劃，減少警察局很多事情，並強調村里長是中華民國社會安定的重要力量，所以他也會給村里長最大的支持。

▲郭台銘出席全國村里長聯誼會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘。（圖／記者屠惠剛攝）

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關鍵字：鴻海,郭台銘,國民黨,總統,村里長

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