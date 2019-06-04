郭台銘：蔡英文把台灣民眾都逼上梁山泊　我們還要「助英台」嗎？

▲國民黨總統初選參選人郭台銘認為，作為一個國家領導人，應具備有預見問題、提出問題、解決問題的能力。（圖／記者李毓康攝）

財經中心／綜合報導

國民黨總統初選參選人郭台銘今（4）日參加全國村里長聯誼會，會前接受媒體聯訪，對於總統蔡英文日前喊出的新任務口號「助英台」，郭台銘說：「把台灣民眾都逼上『梁山泊』我們還需要『助英台』嗎？」

針對中美貿易戰爭越演越烈，郭台銘呼籲蔡英文即刻以國安等級召開安全及經濟國是會議，避免台灣在中美爭端中被犠牲。蔡英文昨（3）日則透過臉書回應表示，「郭董事長可能沒注意到，從去年起，已經召集多次對外經貿戰略會談，甚至召開國家安全會議，我們的行動綱領也正在落實中」。

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面對蔡英文的反擊，郭台銘認為，作為一個國家領導人，應具備有預見問題、提出問題、解決問題的能力。郭台銘說：「開會不代表解決問題，小英總統不曉得是裝不懂還是真不懂，『修昔底德陷阱』確實已經在形成。」他警告，從貿易戰爭到科技戰爭到實體戰爭，貿易戰的危機真的離台灣很近。

對於日前行政院前院長賴清德提出「鴻海大限將至」的說法，郭台銘指出，鴻海是台灣第2大經濟體，也是對台灣未來投資很關心的企業，如果他這樣唱衰台灣經濟，應先問他自己的「大限」什麼時候將至？郭台銘認為，賴清德是看到了自己大限將至，才將自己的大限與鴻海連結在一起，「希望我能拉升他的民調吧？」