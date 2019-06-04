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台股三王領跌　台股下跌70.95點再度摔下10,500大關

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▲▼股市。（圖／記者張一中攝）
▲股市示意圖。（圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

美中貿易戰局勢未明，加上反壟斷調查消息接連不斷，美股那斯達克指數重挫，亞股今（4）日也全面下跌，台股隨亞股修正，加上台股三王盤中領電子、半導體股走弱，市場信心不足，盤中又再度跌破10,500大關以及月線。終場集中市場加權指數下跌70.95點，收10,429.12點，跌幅0.68%，成交量不足900億，僅新台幣887.2億元。

台股三王盤中走弱，拖累大盤指數終止反彈走勢。台積電（2330）由紅翻黑，終場下跌2.10%收233元；大立光（3008）終場收跌1.87%至3,665元；鴻海（2317）跌最深，下跌2.18%，收71.8元。其他權值股盤中也受賣壓調節由紅翻黑，包含像是中華電（2412）、台塑（1301）等，股價也在盤下震盪。

觀察今日盤面上以電子族群與半導體最弱勢，分別下跌1.19%、1.82%，跌勢較深的個股包括有祥碩（5269）、易華電（6552）與創意（3443）跌幅超過4%至7%，世芯-KY（3661）、日月光投控（3711）、京元電子（2449）跌幅約有1%至3%。

請繼續往下閱讀...

而反觀砷化鎵族群受到中國大陸發布「去美國化」消息，可望受惠轉單，包含穩懋（3105）、宏捷科（8086）股價皆力守平盤以上，漲幅約1%；被動元件族群明日將由國巨（2327）率先舉行股東會，今日多方搶先進場卡位，終場小漲0.57%，另外還有華新科（2492）、聯亞（3081）、信昌電（6173）今日股價表現相對優於大盤，漲幅約有1%至2%。

法人表示，在國際股市多空夾擊格局下，台股維持較大動盪整理，預期區間將維持年線附近震盪走勢，後續指數恐將面臨月線反壓，等待半導體族群逐漸好轉後，才有望帶動大盤上攻。

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關鍵字：收盤,台股,美股,亞股,加權指數,大盤,美中貿易戰,砷化鎵

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