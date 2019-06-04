　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 找降價房 | 保險

「錢」進新南向！台商求才若渴紛紛祭高薪　一口氣釋逾1300職缺

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲外貿協會今天辦理台北場新南向攬才媒合會，協助廠商拓銷新南向國家。（圖／記者紀佳妘攝）

▲外貿協會今天辦理台北場新南向攬才媒合會，協助廠商拓銷新南向國家。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

不只媒合商機，也媒合人才！外貿協會為協助廠商加強拓銷新南向市場，從今年5月起在高雄、台北、台中辦理3場新南向攬才媒合會，目前已有105家廠商參與、釋出1300個職缺，吸引許多社會新鮮人、華僑、新住民二代參與，進行一對一面談，爭取外派工作機會。

經濟部國際貿易局委託外貿協會辦理「台灣企業新南向市場攬才媒合會」，台北場媒合會今天在台北國際會議中心舉行，共有48家廠商參加，包括中石化、光寶、華南商銀、第一商銀、聚陽實業、凱撒衛浴等知名企業，釋出職缺種類多元，從主管、儲備幹部到行銷人員通通都有，因此吸引約400為人才投遞履歷。

請繼續往下閱讀...

貿協副秘書長林芳苗表示，新南向國家擁有人口紅利和內需市場的優勢，貿協過去辦理海外拓銷活動時，常收到廠商反映拓展新南向市場卻找不到人才的窘境，而這次釋出1300個職缺，投遞履歷約400多封，顯示廠商求才若渴，未來貿協將繼續培訓人才，以及學習新南向市場的經貿知識，因為「人才」是企業競爭力核心。

▲外貿協會今天辦理台北場新南向攬才媒合會，協助廠商拓銷新南向國家。（圖／記者紀佳妘攝）

▲新南向攬才媒合會這次吸引中石化、第一商銀、聚陽實業等知名企業參與，期盼從中挑選出合適的人才。（圖／記者紀佳妘攝）

在越南深耕20多年的大發食品總經理許玉林指出，中美貿易戰僵持不下，對越南的投資預期會越來越多，業務量也跟著快速成長，公司除了外銷之外，內銷也占了逾70%，因此這次回來希望尋找具有經驗的中高階台幹，同時也釋出行銷、業務、物流等職缺。

川富電機總經理翁志偉表示，川富有5成產品供外銷，主要市場在中東及東南亞，公司評估前往泰國、印尼及越南拓點，在這次媒合會上將會尋找語言能力好、願意投入新南向市場的人才，其中語言能力以英文為優先，若會當地語言則是大大加分，同時也提醒，躍躍欲試的年輕人對於挫折忍耐度要能承擔，再者是對公司忠誠度，否則難以在職場上發揮。

ET快訊
「從未主張恢復軍公教18%」　韓國瑜發4聲明澄清
賀一航遺照曝光：他生前最愛照片！白冰冰靈堂大哭
「我又變食物了」　已婚牙醫激戰車友人妻爽喊：互吃就飽了
Uber司機載20多歲女「台中→台北」　一進房變了個人

關鍵字：貿協,新南向,人才,廠商,徵才,職缺,履歷,海外工作,外派

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

全球半導體出貨季減近兩成　台灣逆勢季增36%

「錢」進新南向！台商求才若渴紛紛祭高薪　一口氣釋逾1300職缺

小資族照過來！端午連假遊韓國換匯　專家教戰試算最省「結匯攻略」

蘋果西打母公司財報四大疑點　新董座王鎮民親上火線回應

影／達人最愛iPadOS「多工處理」　蘋果對平板市場樂觀

美中貿易戰衝擊未歇衝擊全球　上週全數基金清一色失血

影／達人大讚Mac Pro「地表最強」　哭喊：買不起是我們的錯！

年輕人拚存錢！3銀行推數位帳戶「1.2%高利活儲」低門檻理財

CPU缺貨緩解　西勝5月營收月增46％

美中局勢未明壓抑市場信心　台股早盤狹幅震盪

李喬如要求官員離席！雙方對嗆　韓國瑜爆氣：這種議員才不及格

來真的！顏清標示範拿刀跺腳筋 自嘲「忘了殺幾個」：滷完再吃掉

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

正妹「未婚先孕」淚訴被搞大肚子　保守媽遭惡整：這孫子誰要啊？

睡覺狂被狗擠...奴才準備小床 網友笑歪：分明是買給自己的XD

李喬如要求官員全離席！雙方激烈對嗆　韓國瑜爆氣：你這種議員才不適任

楊丞琳噹「穿高領遮下巴」　潘瑋柏：她講什麼我不太聽的

評韓國瑜凱道造勢「5大扣分」　館長：上台還是講不出屁話

林依晨收弟弟親筆信淚崩！　哽咽自責：給你很多壓力

蔡依林hito壓軸嗨翻小巨蛋　首唱新歌《你也有今天》合體猛男

全球半導體出貨季減近兩成　台灣逆勢季增36%

「錢」進新南向！台商求才若渴紛紛祭高薪　一口氣釋逾1300職缺

小資族照過來！端午連假遊韓國換匯　專家教戰試算最省「結匯攻略」

蘋果西打母公司財報四大疑點　新董座王鎮民親上火線回應

影／達人最愛iPadOS「多工處理」　蘋果對平板市場樂觀

美中貿易戰衝擊未歇衝擊全球　上週全數基金清一色失血

影／達人大讚Mac Pro「地表最強」　哭喊：買不起是我們的錯！

年輕人拚存錢！3銀行推數位帳戶「1.2%高利活儲」低門檻理財

CPU缺貨緩解　西勝5月營收月增46％

美中局勢未明壓抑市場信心　台股早盤狹幅震盪

超噁！　赤腳騎士伸長脖子想強吻　3靚女驚嚇店家報案

鳳梨治飛蚊症？眼科醫警告：OO患者吃多更傷...不惡化妙招看這！

與聯結車擦撞倒地遭「右後輪輾過」　高雄女騎士當場斃命

史蒂芬森透露Kobe常來指導訓練　默默協助湖人隊

「我還想贏世界冠軍...」　坎諾復出仍對大都會有期待

徹夜狂歡接噩耗「你媽病危」　酒駕男求警「帶我去醫院」

雷納德已經在多倫多置產　有機會續留暴龍？

全球半導體出貨季減近兩成　台灣逆勢季增36%

黃埔95週年校慶邀請韓國瑜參加　陸軍官校：未收到回覆

賀一航癌逝　劉福助慟：跟師豬哥亮一樣都不接受化療

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

財經熱門新聞

新即時電價　下午1到3點不吹冷..

日圓早盤飆破0.295元大關　..

威力彩迎27連槓　下期頭獎上看..

高利活儲吸睛　銀行向年輕人招手

鴻海董座任期倒數　郭台銘：所有..

達人讚Mac Pro「買不起是..

墨西哥關稅發威　緯穎：提前出貨

3-4月18張千萬中獎發票明細..

凍不住！光寶科要收購光寶日寶

快訊／威力彩4.4億幸運獎號出..

中美貿易戰成「長期冷戰」　謝金..

樺漢談貿易戰　考慮遷移回台

中美貿易戰加劇　郭台銘預言：世..

景氣差？全台放無薪假人數攀到6..

更多熱門

相關新聞

O2O電商媒合會　培育電商人才

台灣電子商務成長動能強勁，已成為許多人的消費趨勢，但國內電商人才卻嚴重不足。中華民國無店面零售商業同業公會為協助業者找到合適的電商人才，特別與致理科技大學合作舉辦「第2屆O2O電商經營實務成果展暨人才媒合會」。

扭轉企業文化！黃志芳靠一句話拉近與員工距離

黃志芳海外出差靠「野戰包」走遍天下

鴻海郭台銘投入2020總統大選　徐旭東：自由民主的高度發揮

徐旭東、吳東昇站台！紡拓會首辦紡織徵才博覽會 開500職缺

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 具荷拉 喬喬 宋讚養 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

2款iPhone淘汰！iOS 13支援名單曝光

毛！賀一航20年前說出自己「死亡密碼」網起雞皮

快訊／賀一航大腸癌病逝！　享壽64歲

終於！台南貨櫃公園6月6日試營運

男約「正妹」遊西藏...見本尊嚇傻

我爸爸不能換！賀一航兒IG 2字曝心聲

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟

白冰冰罵賀一航兒子　聽完解釋淚崩

凌晨韓國瑜FB發文　議會質詢結業感言

柴犬失蹤未1天　找到剩皮毛內臟

韓國瑜承諾「恢復軍公教18%優存」　網吵翻

賀一航過完年沒消息　六月泣不成聲：我們太大意了

粉絲團全賣仿冒品　無良商家賺8千萬

獨／陳菊生氣了！痛心賴清德扭曲3／17兩人對話

更多

最夯影音

更多

李喬如要求官員離席！雙方對嗆　韓國瑜爆氣：這種議員才不及格

來真的！顏清標示範拿刀跺腳筋 自嘲「忘了殺幾個」：滷完再吃掉

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

正妹「未婚先孕」淚訴被搞大肚子　保守媽遭惡整：這孫子誰要啊？

睡覺狂被狗擠...奴才準備小床 網友笑歪：分明是買給自己的XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面