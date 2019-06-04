「錢」進新南向！台商求才若渴紛紛祭高薪　一口氣釋逾1300職缺

▲外貿協會今天辦理台北場新南向攬才媒合會，協助廠商拓銷新南向國家。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

不只媒合商機，也媒合人才！外貿協會為協助廠商加強拓銷新南向市場，從今年5月起在高雄、台北、台中辦理3場新南向攬才媒合會，目前已有105家廠商參與、釋出1300個職缺，吸引許多社會新鮮人、華僑、新住民二代參與，進行一對一面談，爭取外派工作機會。

經濟部國際貿易局委託外貿協會辦理「台灣企業新南向市場攬才媒合會」，台北場媒合會今天在台北國際會議中心舉行，共有48家廠商參加，包括中石化、光寶、華南商銀、第一商銀、聚陽實業、凱撒衛浴等知名企業，釋出職缺種類多元，從主管、儲備幹部到行銷人員通通都有，因此吸引約400為人才投遞履歷。

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貿協副秘書長林芳苗表示，新南向國家擁有人口紅利和內需市場的優勢，貿協過去辦理海外拓銷活動時，常收到廠商反映拓展新南向市場卻找不到人才的窘境，而這次釋出1300個職缺，投遞履歷約400多封，顯示廠商求才若渴，未來貿協將繼續培訓人才，以及學習新南向市場的經貿知識，因為「人才」是企業競爭力核心。

▲新南向攬才媒合會這次吸引中石化、第一商銀、聚陽實業等知名企業參與，期盼從中挑選出合適的人才。（圖／記者紀佳妘攝）

在越南深耕20多年的大發食品總經理許玉林指出，中美貿易戰僵持不下，對越南的投資預期會越來越多，業務量也跟著快速成長，公司除了外銷之外，內銷也占了逾70%，因此這次回來希望尋找具有經驗的中高階台幹，同時也釋出行銷、業務、物流等職缺。

川富電機總經理翁志偉表示，川富有5成產品供外銷，主要市場在中東及東南亞，公司評估前往泰國、印尼及越南拓點，在這次媒合會上將會尋找語言能力好、願意投入新南向市場的人才，其中語言能力以英文為優先，若會當地語言則是大大加分，同時也提醒，躍躍欲試的年輕人對於挫折忍耐度要能承擔，再者是對公司忠誠度，否則難以在職場上發揮。