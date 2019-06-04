小資族照過來！端午連假遊韓國換匯　專家教戰試算最省「結匯攻略」



▲韓元示意圖。（圖／資料照）

記者劉姵呈／綜合報導

端午連假要來了，想要出國旅遊、節省旅費的人照過來！除了善用銀行海外消費優惠神卡獲得高回饋，其實結匯省錢也是一大學問。而就今年以來，在南韓投資人資金外流、經濟成長放緩、出口受到美中貿易戰的打擊、半導體市場惡化，韓元兌美元今年以來已下跌近6%。專家建議，小資族想省錢可以改當「哈韓族」，若再搭配結匯攻略，旅費相對去美國或日本都省很多！

若以今（4）日台銀現鈔牌告匯價來看，午盤韓元暫報0.02879元，與年初最高的0.02982元相比，同樣拿新台幣5萬元去換匯，就相差了台幣1,727元。小資族想要省錢規劃端午連假出國遊玩，去韓國就來得更省錢，反而是種「小確幸」。

▼端午連假想出國旅遊，專家建議趁某些幣別相對便宜的時候，再搭配結匯攻略，可以玩得更開心。（圖／取自免費圖庫pixabay）

請繼續往下閱讀...

不過，專家提醒，有些買賣匯價差較大的國家，如果出發前可以善用「結匯攻略」，又可以再省一筆。像是有時候有些幣別與其在台灣結匯，不如先換成美元，然後再到當地的「外幣兌換處」換當地貨幣，普遍可節省約40%-50%的價差，但還是得試算過後才知道。舉例來說，去韓國前可以先知道台銀美元及韓元現鈔賣出匯價以及韓國當地兌換所美元及台幣的匯率，就可以開始試算哪一種結匯方式會更划算。

試算1，若想拿美元到當地換韓元：若當地換錢所的美元匯率為1,181，那拿美元到當地去換成韓元就是台幣5萬／今日台銀美元賣出匯價31.7=1,577，再乘以當地換錢所美元匯率1181=可以換到1,862,437韓元。

試算2，若想拿台幣到當地直接換韓元：若當地換錢所台幣匯率為37.8，那就是台幣5萬乘以37.8=1,890,000韓元。

試算3，若想直接在台灣換成韓元，那就是台幣5萬／台銀午盤暫報韓元匯價0.02879=1,736,714韓元。

由上述試算可以得知，目前因為美元較強勢，因此同樣拿台幣5萬元換匯，選擇第二個結匯方法拿台幣到當地直接換韓元能省更多，而前兩個結匯方法，都比直接在台灣換成韓元來的更好。專家也建議，匯率波動難以預測，在不同的結匯時機，一樣的旅遊預算，就會造成「購買力的差距」。因此，不如趁著某些幣別相對便宜的時候，計畫去貨幣貶值的旅遊地區，再搭配結匯攻略，可以玩得更開心。