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影／達人最愛iPadOS「多工處理」　蘋果對平板市場樂觀

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記者周康玉／台北報導

蘋果開發者大會（WWDC）在美國時間3日（台灣時間4日凌晨一點）於舊金山聖荷西會議中心展開，這次發布了五大軟體，包括TVos、iOS 13、watchOS 6、iPadOS、macOS 10.15等。手機王總編輯張利安認為，iPadOS的「多工處理」最具亮點。

iPadOS可讓iPad產品更佳便利於分工處理作業，不同空間的視窗可各自展開多工處理作業；即便是第三方的應用程式也可以這樣做，只要使用者輕輕地拖動視窗，即可完全多螢幕處理。iPadOS同時大幅度降低Apple Pencil的延遲性，透過iPadOS和PencilKit API合作，能將Apple Pencil的輸入延遲性降到9ms。

張利安表示，過去iPad因為與iPhone共用iOS，使用上有侷限性，這次是首度將他獨立出來，對iPad來說已經算突破；雖然並非完全切割，而是在iOS的基礎上，帶給iPad用戶更好的體驗。其中，iPadOS特別針對大螢幕使用體驗優化，未來預期iPad在專業用途，包括教育、繪圖等應用，能更精進。

請繼續往下閱讀...

張利安表示，Apple算是最早推出「平板」的始祖，iPadOS獨立出來凸顯apple更加看重ipad，相對許多android廠商平板退場，apple對這個尺寸的裝置有不同的想法，對平板市場依舊樂觀。

蘋果首度將iPad作業系統獨立出來，推iPadOS，下同。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼iPadOS。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼iPadOS。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼iPadOS。（圖／記者邱倢芯攝）

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關鍵字：iPad,WWDC,iPadOS

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