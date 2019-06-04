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蘋果西打母公司財報四大疑點　新董座王鎮民親上火線回應

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記者林淑慧／台北報導

蘋果西打母公司大飲因2018年財報有四大疑點，被前任簽證會計師出具「無法表示意見」，面臨下市危機；對此，大飲新任董事長王鎮民親上火線，針對四大疑點一一回應，強調公司將於6月19日前提出重編財報，不會在10月8日損及股東權益而黯然下台。

▲蘋果西打製造商大飲公司董事長王鎮民5月31日召開重大訊息說明會，強調大飲公司不會馬上下市。（圖／記者林淑慧攝）

▲蘋果西打製造商大飲公司董事長王鎮民5月31日召開重大訊息說明會，強調大飲公司不會馬上下市。（圖／記者林淑慧攝）

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問題一：大飲與關係人進行高雄湖內項目之不動產交易，未考量該項不動產已有他項權利設定，參考估價報告之金額作為最後簽約成交價格依據，未能說明其交易價格之合理性。

王鎮民表示，大飲向國信食品取得高雄市湖內土地，該土地有以上海商銀為債權人所設定之1.2億普通抵押權一事，大飲正積極請國信食品向上海商銀協調辦理更換擔保品，因為國信食品名下擁有新北市新店區46筆土地，依據新北地院委託鑑定總價為11.25億元。

大飲雖然尚未塗銷高雄湖內之抵押權，仍先要求國信食品於3月28日辦理移轉登記程序，但因變更擔保物的商議程序需花時間，大飲向所有股東及社會大眾保證，後續必能使高雄湖內的土地回到無設定抵押權之狀態。

▲蘋果西打製造商大飲公司2018年財報難產，6月19日為大飲重編財報補上傳公告的最後期限，如果大飲仍無法交出財報，最快11月將下市。（圖／記者吳立言攝）

▲蘋果西打製造商大飲公司2018年財報難產，6月19日為大飲重編財報補上傳公告的最後期限，如果大飲仍無法交出財報，最快11月將下市。（圖／記者吳立言攝）

問題二：大飲與關係人進行不動產交易，於簽約後即先行付款，惟相關不動產延宕甚長時日始辦理移轉登記，未能具體說明合理原因。

王鎮民表示，大飲於2019年3月27、28日，分別與旭順食品、國信食品完成台南佳里、高雄湖內土地的移轉登記程序，並已合法取得該兩筆土地的所有權登記。

新北市新店土地部分，在今年4月18日決議撤回取消買賣契約並繼續履行，另在上月完成契約公證與信託登記，由大飲與國信食品作為共同受益人，並按土地交易價金支付比例2:1為共同受益人，因此上述三筆土地交易都沒有損及股東權益。

問題三：上述不動產交易中有關台南佳里及高雄湖內項目，在出賣人遲未辦理移轉登記之情況下，未約定合理對價，即另行協議，約定土增稅及相關稅費逕由大飲吸收，未說明合理原因。

王鎮民表示，大飲之所以先為旭順食品、國信食品出資合計約3400萬元的土增稅，主要是基於資產保全為考量，促使土地能儘快過戶移轉。

有關這筆3400萬元的土增稅問題，大飲承辦人員曾向當時委託簽證的資誠會計師詢問，獲得的答覆為：「修改買賣契約，由本公司負擔土增稅，這樣買賣總價仍然在土地鑑價報告價格的20%內，符合規範。」因此大飲採行會計師的建議，但會計師卻在最後作為財報無法表示意見的理由之一，實感無奈。

▲蘋果西打製造商大飲公司5月29日召開股東會，董事長王鎮民向小股東說明因人數不足流會。（圖／記者林淑慧攝）

▲蘋果西打製造商大飲公司5月29日召開股東會，董事長王鎮民向小股東說明因人數不足流會。（圖／記者林淑慧攝）

問題四：新北市新店之不動產交易，於民國108年3月20日經解除契約後，將之前支付之款項轉為資金貸與，然約定之返還時程長達32年，對於賣方償債能力以及相關利息事項，迄今未獲合理解決，亦未做出合理說明。

王鎮民表示，大飲於2019年3月27、28日，分別與旭順食品、國信食品完成台南佳里、高雄湖內土地的移轉登記程序，並已合法取得該兩筆土地的所有權登記。

新北市新店土地部分，在今年4月18日決議撤回取消買賣契約並繼續履行，另在上月完成契約公證與信託登記，由大飲與國信食品作為共同受益人，並按土地交易價金支付比例2:1為共同受益人，因此上述三筆土地交易都沒有損及股東權益。

大飲原簽證會計事務所、資誠聯合會計師事務所表示，由於此案已在檢調偵辦中，基於偵查不公開，資誠不對此案內容做任何回覆。

大飲公司表示，董事會已通過變更簽證會計師，委任南台聯合會計師事務所重編財報，力拚在金管會同意展延申報期限內、即6月19日前提出重編財報。

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關鍵字：蘋果西打,大飲,王鎮民,資誠,會計師,金管會

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