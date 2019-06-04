美中貿易戰衝擊未歇衝擊全球　上週全數基金清一色失血



▲上週全球主要市場基金資金流向。（圖／摩根投信提供）

記者劉姵呈／綜合報導

美中貿易戰使得全球資金大震盪，根據最新EPFR資料，上週僅有歐非中東基金力守資金淨流入，其它不論新興市場或成熟市場基金清一色失血。其中又以美歐股基金失血最甚，上週美股基金資金淨流出逾84億美元，其次為歐股基金遭減持逾17億美元，為失血第二高的區域型基金，連續失血週數再升至第16週。

至於新興市場方面，全球新興市場基金已連5週面臨資金淨流出窘境，不過上週失血金額明顯縮小，不到1億美元，其它如亞洲、拉美等基金的失血金額也同步較前一週縮減，歐非中東基金則是一支獨秀，連續吸金週數來到第5週，表現為各新興市場之冠。

統計5月以來各區域基金的資金動向，受到國際市場前景不明，以及全球貿易壁壘再起的影響，除了歐非中東基金獲資金加碼外，其它市場全數面臨減碼命運，其中表現最差的就屬美股基金，失血金額超過245億美元之多，歐股基金也於5月失血破百億美元。新興市場同樣受衝擊，全球新興市場基金5月失血逾56億美元，而首當其衝的亞股基金，5月累計遭賣超金額為38億美元。

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▼上週美股基金資金淨流出逾84億美元，五月以來累計失血金額超過245億美元。（圖／路透社）



摩根多重收益型產品經理陳若梅指出，全球貿易關稅問題煙硝味四起，包括中國大陸國務院2日公布的白皮書，指出美國在談判過程反覆，市場對於未來中美能否重啟談判，成為全球關注焦點，更左右了國際資金的態度。

除了美中摩擦不斷，墨西哥與印度也成了美國未來課徵商品稅的目標。陳若梅分析，美國總統川普宣稱為了解決非法移民不斷透過美墨邊境進入美國，宣布將從10日開始，對墨西哥所有貨品徵收5%的關稅，並會逐步提升至25%。一旦美國對墨國調升貨品關稅，亦將影響墨西哥整體經濟表現。

再者，美國政府也宣布，明（5）日起終止對印度的特殊貿易待遇，把印度從「普遍性優惠關稅制度」中除名，取消價值數十億美元的印度進口產品免徵關稅的優惠，當該關稅優惠取消後，勢必衝擊經濟與投資信心。

除了貿易問題，歐洲的狀況也會牽動整體投資情緒，陳若梅表示，歐洲議會選舉5月底結果揭曉，一如市場預期，民粹主義黨派席次上升至211席，其中又以右翼黨派的席次為多數，但親歐盟的中間派政黨仍保有多數席位。另一方面，支持留歐的自民黨獲得20%的選票，脫歐與留歐間的拉鋸持續將造成英國政局動盪。

有鑑於全球短線不確定性仍高，但景氣仍維持成長階段，陳若梅建議，此時不妨透過收益型資產來參與市場，由於該類型資產涵蓋多元標的，且都以具收益性質的標的為主，包括債券、高息股、特別股、REITs及可轉債等標的，代表投資人除了能參與資本利得契機，當市場震盪時，也有收益作為下檔保護。