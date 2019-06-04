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年輕人拚存錢！3銀行推數位帳戶「1.2%高利活儲」低門檻理財

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▲▼為了吸引年輕人上門，數位帳戶已經是各銀行新戰場。（圖／一銀提供）

▲為了吸引年輕人上門，數位帳戶已經是各銀行新戰場。（圖／一銀提供）

記者吳靜君／台北報導

各銀行推動數位帳戶紛紛推出優惠的「活儲利率」來吸引民眾注意，一銀、兆豐銀、王道銀行等以「高利活儲1.2%」吸睛，希望能成為年輕人投資、儲蓄與理財的工具，讓小資或者只有少少資金的年輕人也可以低門檻存錢。

各家銀行優惠存款限額各有不同，以兆豐銀來說，優惠存款限額在10萬元之內才享有1.2%的活儲利率優惠；一銀則是以「慶祝銀行120週年」為由，優惠存款限額調高到了12萬元，等同於存款戶可以較大額的享受優利存款；王道銀行同樣是10萬內享1.2%的優惠，但是超過10萬元的存款則以市場平均活儲利率兩倍0.3%計算。

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在外幣帳戶上，各銀行也給予不同的優惠利率，一銀的美元及人民幣定存利率最高可達2.65%；王道銀行則是以美元年利率2%優利活存3個月活動，不限金額且無存款上限。

一銀表示，數位帳戶強調便利性以及優於一般帳戶的利率及手續費優惠，消費者只要五分鐘內即可完成開戶申請，僅須四步驟就能擁有存款、外匯、信託、行動支付等全方位功能之數位帳戶。同時可轉帳給他人，且享每月跨轉10次、跨提5次免手續費，是現在年輕人養成儲蓄及投資的習慣，加速財富累積財富的重要工具之一。

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關鍵字：銀行,數位帳戶,活儲利率,10萬元限額,12萬元限額,高利

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