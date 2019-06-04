研華進攻俄羅斯　考慮設研發中心

▲研華俄羅斯嵌入式科技事業群主管Dmitry Bazyukin（左起）、台灣駐俄代表耿中庸、研華嵌入式物聯事業群協理楊宏理。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

工業電腦龍頭廠研華今（4）日發布訊息指出，研華上月首度於莫斯科舉辦「研華AIoT論壇」，目前正研究在俄設立研發中心的可行性。

研華俄羅斯與獨立國家國協地區嵌入式科技事業群主管Dmitry Bazyukin也在會中表示，目前在研究未來在俄設立研發中心的可行性，希望藉由研發中心與俄羅斯和其他外國公司合作，為當地和跨國市場開發新產品及客製化服務。

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研華於5月15日於莫斯科舉辦「研華AIoT論壇」，邀請多家俄羅斯系統整合廠商參與，包括NVIDIA、Intel、Fizpribor、RAIDIX、Kaspersky Lab、Emzior、Ivelsy、Axxonsoft 與 AUVIX等，一起分享在AI與IoT領域的實戰經驗和成果。

研華嵌入式物聯事業群協理暨主管新興市場的楊宏理提到，研華首次俄羅斯羅斯舉辦AIoT論壇，看好俄羅斯和獨立國家國協（CIS）市場在AI與IoT發展上強大的潛力與需求，除提供客戶最新的解決方案外，更持續與俄羅斯合作夥伴討論耕耘在地化合作，集結產業生態夥伴共同朝向AIoT邁進。

資安是物聯網時代主題

俄羅斯網絡安全公司卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）在會中提到，系統設計邏輯應該要從Cybersecuriety 轉換到Cyberimmunity，應組成一個不僅是可以提供資料傳輸與存儲安全的系統，更應思考如何對可能遭受的攻擊產生免疫。

目前卡巴斯基實驗室與研華已有相關解決方案，其在研華Arm架構系統UBC-200上設置卡巴斯基網關（Kaspersky Gateway），並安裝卡巴斯基安全作業系統，以達到完善的資訊安全保護。俄羅斯影像監控與安全解決方案廠商Axxonsoft，則展示將安裝在神經網路學習平台上的智能監控系統安裝在研華NVS-500系列視訊監控系統上。

當天特別針對「AI與IoT的發展與變革」與「網路安全」等兩個俄羅斯市場現階段最為火熱的議題進行討論，此外，現場業界專家也指出，俄羅斯法規對進口產品的監管只會越來越嚴，針對與該國公家機關有合作的廠商應將這個趨勢列入公司發展規劃中。



