　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 找降價房 | 保險

研華進攻俄羅斯　考慮設研發中心

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼研華俄羅斯與獨立國家國協地區嵌入式科技事業群主管Dmitry Bazyukin、台灣駐俄代表耿中庸、研華嵌入式物聯事業群協理暨主管新興市場楊宏理。（圖／業者提供）

研華俄羅斯嵌入式科技事業群主管Dmitry Bazyukin（左起）、台灣駐俄代表耿中庸、研華嵌入式物聯事業群協理楊宏理。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

工業電腦龍頭廠研華今（4）日發布訊息指出，研華上月首度於莫斯科舉辦「研華AIoT論壇」，目前正研究在俄設立研發中心的可行性。

研華俄羅斯與獨立國家國協地區嵌入式科技事業群主管Dmitry Bazyukin也在會中表示，目前在研究未來在俄設立研發中心的可行性，希望藉由研發中心與俄羅斯和其他外國公司合作，為當地和跨國市場開發新產品及客製化服務。

請繼續往下閱讀...

研華於5月15日於莫斯科舉辦「研華AIoT論壇」，邀請多家俄羅斯系統整合廠商參與，包括NVIDIA、Intel、Fizpribor、RAIDIX、Kaspersky Lab、Emzior、Ivelsy、Axxonsoft 與 AUVIX等，一起分享在AI與IoT領域的實戰經驗和成果。

研華嵌入式物聯事業群協理暨主管新興市場的楊宏理提到，研華首次俄羅斯羅斯舉辦AIoT論壇，看好俄羅斯和獨立國家國協（CIS）市場在AI與IoT發展上強大的潛力與需求，除提供客戶最新的解決方案外，更持續與俄羅斯合作夥伴討論耕耘在地化合作，集結產業生態夥伴共同朝向AIoT邁進。

資安是物聯網時代主題

俄羅斯網絡安全公司卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）在會中提到，系統設計邏輯應該要從Cybersecuriety 轉換到Cyberimmunity，應組成一個不僅是可以提供資料傳輸與存儲安全的系統，更應思考如何對可能遭受的攻擊產生免疫。

目前卡巴斯基實驗室與研華已有相關解決方案，其在研華Arm架構系統UBC-200上設置卡巴斯基網關（Kaspersky Gateway），並安裝卡巴斯基安全作業系統，以達到完善的資訊安全保護。俄羅斯影像監控與安全解決方案廠商Axxonsoft，則展示將安裝在神經網路學習平台上的智能監控系統安裝在研華NVS-500系列視訊監控系統上。

當天特別針對「AI與IoT的發展與變革」與「網路安全」等兩個俄羅斯市場現階段最為火熱的議題進行討論，此外，現場業界專家也指出，俄羅斯法規對進口產品的監管只會越來越嚴，針對與該國公家機關有合作的廠商應將這個趨勢列入公司發展規劃中。


 

ET快訊
快訊／各地雷雨來襲！台南高雄大雨特報「注意密集落雷」
抓包許維恩「載新歡回家過夜」　穩交恩愛舉動

關鍵字：研華,工業電腦,俄羅斯,物聯網

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

CPU缺貨緩解　西勝5月營收月增46％

美中局勢未明壓抑市場信心　台股早盤狹幅震盪

研華進攻俄羅斯　考慮設研發中心

蘋果西打母公司下市危機露曙光　大飲：19日前完成重編財報

鴻海6月改組郭台銘提前交棒　郭董：未來當全民總統「所有人都是我老闆」

樺漢談貿易戰「心理因素大於實質」　考慮遷移回台

貿易戰電源二哥也凍不住　光寶科要收購日本子公司

墨西哥關稅發威　緯穎發聲明止血：會提前出貨

威力彩迎來27連槓！頭獎繼續流浪「貳獎也從缺」　6/6頭彩上看4.8億

整合資源！整併2子公司　京城銀成立銀保部門

李喬如要求官員離席！雙方對嗆　韓國瑜爆氣：這種議員才不及格

來真的！顏清標示範拿刀跺腳筋 自嘲「忘了殺幾個」：滷完再吃掉

正妹「未婚先孕」淚訴被搞大肚子　保守媽遭惡整：這孫子誰要啊？

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

李喬如要求官員全離席！雙方激烈對嗆　韓國瑜爆氣：你這種議員才不適任

評韓國瑜凱道造勢「5大扣分」　館長：上台還是講不出屁話

楊丞琳噹「穿高領遮下巴」　潘瑋柏：她講什麼我不太聽的

林依晨收弟弟親筆信淚崩！　哽咽自責：給你很多壓力

睡覺狂被狗擠...奴才準備小床 網友笑歪：分明是買給自己的XD

蔡依林hito壓軸嗨翻小巨蛋　首唱新歌《你也有今天》合體猛男

CPU缺貨緩解　西勝5月營收月增46％

美中局勢未明壓抑市場信心　台股早盤狹幅震盪

研華進攻俄羅斯　考慮設研發中心

蘋果西打母公司下市危機露曙光　大飲：19日前完成重編財報

鴻海6月改組郭台銘提前交棒　郭董：未來當全民總統「所有人都是我老闆」

樺漢談貿易戰「心理因素大於實質」　考慮遷移回台

貿易戰電源二哥也凍不住　光寶科要收購日本子公司

墨西哥關稅發威　緯穎發聲明止血：會提前出貨

威力彩迎來27連槓！頭獎繼續流浪「貳獎也從缺」　6/6頭彩上看4.8億

整合資源！整併2子公司　京城銀成立銀保部門

挺賴清德參選？蘇貞昌爆陳菊很痛苦:報導沒完整呈現

「大叔摸我屁股！」少女回嗆五字經　反遭抓脖扯下司令台受傷

廣東應對貿易戰　省長馬興瑞：擴大開放、拓外國市場

韓國瑜選總統都說是「被動的」　雞排妹：其實是植物人

難忘西門町曾經的美好回憶　一張紙將「她」拉回現實

8000元租豪宅透天！鏡中驚現「爛臉女躺浴缸」　閨蜜抖查…和凶宅同地址

華聞快遞／正式進入「5G商用元年」！陸工信部計畫發放5G商用牌照

大腸癌罹癌人數國內第一　「關鍵6問」做對治療及術後照護

張老師專欄／廣島、樂天領先群雄　王柏融單場5安紀錄

蛇類現蹤高峰期！半年捕捉千次　動保推2概念：其實牠們更怕人

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

財經熱門新聞

新即時電價　下午1到3點不吹冷..

日圓早盤飆破0.295元大關　..

威力彩迎27連槓　下期頭獎上看..

墨西哥關稅發威　緯穎：提前出貨

3-4月18張千萬中獎發票明細..

凍不住！光寶科要收購光寶日寶

快訊／威力彩4.4億幸運獎號出..

中美貿易戰成「長期冷戰」　謝金..

鴻海董座任期倒數　郭台銘：所有..

樺漢談貿易戰　考慮遷移回台

中美貿易戰加劇　郭台銘預言：世..

景氣差？全台放無薪假人數攀到6..

Google Play　開出首..

上班族最愛10大端午節禮品出爐..

更多熱門

相關新聞

樺漢談貿易戰　考慮遷移回台

由於中美貿易戰持續，輸美的科技廠也成了劍拔，富士康旗下工業電腦大廠的樺漢已做好準備。樺漢董事長朱復銓表示，貿易戰是心理因素大於實質影響，樺漢也已做好準備，未來最快會先以遷廠回台作為因應。

俄是稀土救星？含量「全球第四」但開採延遲

俄炸藥廠連爆79傷　展開刑事調查

俄羅斯炸藥廠3連爆　窗碎黑煙竄天

充氣城堡被吹翻　幼童180度重摔馬路

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 具荷拉 喬喬 宋讚養 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

快訊／賀一航大腸癌病逝！　享壽64歲

我爸爸不能換！賀一航兒IG 2字曝心聲

男約「正妹」遊西藏...見本尊嚇傻

白冰冰罵賀一航兒子　聽完解釋淚崩

終於！台南貨櫃公園6月6日試營運

毛！賀一航20年前說出自己「死亡密碼」網起雞皮

凌晨韓國瑜FB發文　議會質詢結業感言

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟

2款iPhone淘汰！iOS 13支援名單曝光

韓國瑜承諾「恢復軍公教18%優存」　網吵翻

賀一航過完年沒消息　六月泣不成聲：我們太大意了

李亞萍淚曝　賀一航「微笑」離開

粉絲團全賣仿冒品　無良商家賺8千萬

獨／賀一航生前3個月才買房　白冰冰悲痛

更多

最夯影音

更多

李喬如要求官員離席！雙方對嗆　韓國瑜爆氣：這種議員才不及格

來真的！顏清標示範拿刀跺腳筋 自嘲「忘了殺幾個」：滷完再吃掉

正妹「未婚先孕」淚訴被搞大肚子　保守媽遭惡整：這孫子誰要啊？

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

李喬如要求官員全離席！雙方激烈對嗆　韓國瑜爆氣：你這種議員才不適任

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面