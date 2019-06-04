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美中局勢未明壓抑市場信心　台股早盤狹幅震盪

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▲▼股市。（圖／記者張一中攝）
▲股市示意圖。（圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

美中貿易戰持續擴大，除了美國對墨西哥及印度課稅外，中國大陸也對美國提出一連串措施與聲明，美股漲跌互見。今（4）日亞股中除了韓股續彈以外大多都走弱，台股集中市場加權指數開盤小跌0.56點，以10,499.51點開出。股王大立光回神領軍光電股上漲，惟電子股仍跌多漲少，拖累大盤指數於平盤狹幅震盪，指數最低來到10,495點、最高來到10,508點。

美國3月期與10年期公債利差持續擴大，壓抑整體美國股市投資信心。終場道瓊工業指數上漲4.7點，收在24,819點；標普500指數下跌7.61點，收在2,744.45點；那斯達克指數下跌120.1點，收在 7,333.01點；費半指數上漲4.33點，收在1,300.51點。

蘋果WWDC登場，相關受惠個股，以6K螢幕最為亮眼，Mini LED相關廠商受惠，如晶電、瑞儀及機殼廠可成、鴻準等，但在貿易戰影響下，法人認為應以短線視之。

請繼續往下閱讀...

法人表示，台股短線技術及籌碼面情況好轉，接下來觀察國際股市表現、華為概念股是否會被美方調查及上市櫃公司公布5月營收表現等消息。另外，美中要在6月G20川習會上達成協議的激會愈來愈低，投資人要留意雙方動態，否則全球股匯市不免再有一波的震盪甚至崩跌。

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