蘋果西打母公司下市危機露曙光　大飲：19日前完成重編財報

記者林淑慧／台北報導

蘋果西打母公司大飲2018年財報難產，面臨下市危機，大飲公司表示，董事會已通過變更簽證會計師，委任南台聯合會計師事務所重編財報，力拚在金管會同意展延申報期限內、即6月19日前提出重編財報。

▲蘋果西打製造商大飲公司董事長王鎮民5月31日召開重大訊息說明會，強調大飲公司不會馬上下市。（圖／記者林淑慧攝）

請繼續往下閱讀...

大飲公司去年財報難產，肇因於「台南佳里」、「高雄湖內」及「新北新店」三筆土地交易，被資誠會計師出具「無法表示意見」，大飲公司發佈重訊公告表示，於資誠聯合會計師事務所查核期間，公司確實已盡力提供相關資料。

大飲董事長王鎮民表示，這三筆土地交易的作業過程，均遵照會計師的專業意見與建議辦理，協調過程均有紀錄可查，且三筆土地分別於三至五月完成土地移轉登記及信託登記，並未損及股東權益。

王鎮民指出，大飲上述三筆土地交易，主要規劃為增設南部轉運中心，以及研發新產品之廠房及土地所需，目前三筆土地已完成交易，大西洋公司的資產是增加了，土地交易也過戶了，公司絕無被掏空或受有任何損害。

▲蘋果西打製造商大飲公司5月29日召開股東會，董事長王鎮民向小股東說明因人數不足流會。（圖／記者林淑慧攝）

大飲原簽證會計事務所、資誠聯合會計師事務所表示，由於此案已在檢調偵辦中，基於偵查不公開，資誠不對此案內容做任何回覆。

大飲公司2018年度財報難產，4月8日遭證交所停牌，金管會更發函要求大飲在20日內重新申報並公告，大飲之後申請展延，6月19日為大飲重編財報補上傳公告的最後期限，如果大飲仍無法交出財報，最快11月將下市。