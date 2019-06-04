樺漢談貿易戰「心理因素大於實質」　考慮遷移回台

▲樺漢董事長朱復銓（右1）及經營團隊 。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

由於中美貿易戰持續，輸美的科技廠也成了劍拔，然而，鴻海旗下工業電腦大廠樺漢老神在在。樺漢董事長朱復銓表示，貿易戰是心理因素大於實質影響，樺漢已做好準備，未來會先以遷廠回台作為因應。

樺漢輸出美國占比達40%，其中，多輸美產品都是先出貨到南韓、日本、新加坡組裝後，再出貨到美國。朱復銓表示，目前真正受影響比重達3％∼5％。但朱復銓坦言，近期確實有客戶希望公司產線搬出大陸，樺漢也做好最壞打算，考慮遷移生產地。

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朱復銓表示，對於遷移產地，目前有多項腹案在進行中，以台灣和墨西哥兩地為主，台灣進度會比墨西哥快。若遷移台灣，會考慮買舊廠房；墨西哥方面，鴻海在墨西哥有4個廠，墨西哥因人工成本較低，且出口美國是以陸運，算是有優勢，目前接洽評估中。

樺漢總經理鄧覲臺表示，研判這次貿易戰，越南、墨西哥最受惠。如果像之前課10%關稅，客戶可以忍痛咬牙幫忙付關稅或運輸等費用，擴大25%後，客戶就會開始緊張。

樺漢第1季業績因認列海外可轉債（ECB）贖回費用，影響稅後純益降至1.19億元，季減61.86%、年減36.23%，每股純益1.52元，創近五年同期低點。對此朱復銓表示，預估ECB將於第2季認列完畢。

對於下半年展望，朱復銓表示，貿易戰是心理因素大於實質影響，公司早就充分做好準備，ECB將於第2季認列完畢，且在集團旗下帆宣、瑞祺電、沅聖等子公司加持下，下半年將逐季回穩，明年營運更有望大幅跳升。